Mercedes-AMG Coupé fängt Feuer – so peinlich endet Burn-out auf einer Hochzeit (mit Video)

Luxus-Bolide völlig zerstört

+ © YouTube (Frederique Kruger) Wie peinlich ist das? Der Preis ist auf jeden Fall hoch: Ein Mann zerstört auf einer Hochzeitsfeier einen Mercedes-AMG C 63 S. © YouTube (Frederique Kruger)

Ein Fahrer wollte bei einer Hochzeit ganz groß rauskommen – es dürfte ihm gelungen sein: Er will einen Burn-out hinlegen, doch am Ende geht sein Mercedes-AMG C 63 S in Flammen auf.