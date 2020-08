Mercedes-Benz E 300 de T: Plug-in-Hybrid der besonderen Art

Mercedes hat seine E-Klasse überarbeitet – optisch wie technisch. Nach wie vor kommt den Dieselmodellen gerade in Europa dabei eine zentrale Bedeutung zu. Bestes Beispiel ist der Plug-In-Hybride des Mercedes E 300 de T-Modell.

Stuttgart – Zumindest in Deutschland sind Plug-in-Hybride, in denen ein Elektromotor mit einem Diesel zusammenarbeitet, noch reichlich unterrepräsentiert. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: in der Stadt kann der Hybrid lokal emissionsfrei bewegt werden, auf der Langstrecke macht der Diesel Sinn.

Mit der neuen E-Klasse bringt Mercedes jetzt den „E 300 de" mit einer Systemleistung von 306 PS. Unter der Haube arbeitet der Elektromotor mit einem Vierzylinder-Diesel zusammen. Die Preise für das Plug-in-Hybrid-Modell Mercedes-Benz E 300 de T-Modell starten bei 62.953 Euro.