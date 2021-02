Mercedes-Benz AMG G 63 6x6: Seltener Gelände-Gigant für eine Million Euro im Angebot

Nur rund 100-mal wurde das dreiachsige Gelände-Monster Mercedes-Benz AMG G 63 6x6 gebaut – nun steht ein ganz besonderes Exemplar zum Verkauf.

Stuttgart – Darf’s vielleicht eine Achse mehr sein? Diese Frage stellen Autoverkäufer wohl höchst selten – doch bei der Mercedes-Benz G-Klasse gab es diesen Fall tatsächlich. Ab 2013 wurde bei Magna Steyr in Graz für zwei Jahre der Mercedes-Benz AMG G 63 6x6 gebaut. Ein knapp vier Tonnen schwerer Geländepanzer mit drei Achsen, dessen Verbrauch Mercedes erst gar nicht offiziell angab – aus gutem Grund. Doch allein der gigantische Tank mit einem Fassungsvermögen von 159 Litern weist schon darauf hin, dass man mit diesem Gefährt ein gern gesehener Gast an der Tankstelle ist. Nur rund 100 Stück sollen vom Mercedes-Benz AMG G 63 6x6 gebaut worden sein. Nun steht eines der seltenen Exemplare zum Verkauf – für etwas mehr als eine Million Euro, wie 24auto.de berichtet.

Angeboten wird der Mercedes-Benz AMG G 63 6x6 in der Farbe „Sanidinbeige Metallic" von der auf Mercedes-Klassiker spezialisierten Mechatronik GmbH mit Sitz in Baden-Württemberg. Das angebotene Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2015 und wurde ursprünglich nach Kuwait ausgeliefert. Nun liegt natürlich der Verdacht nahe, dass der Käufer mit dem Gelände-Giganten voller Freude durch die dort reichlich vorhandenen Dünen rauschte – doch weit gefehlt. Das Fahrzeug verbrachte offenbar fünf Jahre in der Sammlung des Besitzers, weswegen das Auto lediglich 230 Kilometer auf der Uhr hat. Optisch wie auch technisch sei der Mercedes-Benz AMG G 63 6x6 daher im „Neuwagenzustand", verspricht der Anbieter.