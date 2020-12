Unvorstellbar: Brite findet seinen parkenden Mercedes-Benz in desaströsen Zustand vor

Ein Brite wog sich in Sicherheit, als er seinen Mercedes-Benz C-Klasse vor seinem Haus abstellte. Was er dann mitten in der Nacht vorfand, war erschreckend.

Ein Mann in Großbritannien konnte seinen Augen kaum trauen, als er eines Nachts nach seinem Mercedes-Benz* schaute. Seine Nachbarn machten ihn darauf aufmerksam, dass etwas nicht in Ordnung sei.

Schrecken in der Nacht

Tatsächlich haben sich Diebe in der Nacht über den Wagen hergemacht und so einiges Mitgehen lassen. Wie der Mann der britischen Sun erzählte, soll es sich dabei um ein mindestens sechsköpfiges Profi-Team handeln. Er gab dem Bericht zufolge außerdem an, dass ihm so etwas noch nie passiert sei und er fast zögere, sich ein neues Fahrzeug zuzulegen. „Es wäre besser, wenn ich nur einen 500-Pfund-Knaller auf der Auffahrt hätte, den sie stehlen können“, so der Bestohlene. Doch was war passiert?

Lesen Sie auch: Innovativ: Zoox Robotaxi mit Elektroantrieb — entwickelt Amazon einen autonomen Lieferdienst?.

Entblößter C-Klasse-Wagen

Der Mercedes-Benz C-Klasse AMG wurde von den Dieben komplett ausgeräumt. Sie entnahmen Türen, die Motorhaube, den Kofferraum, die Räder, die Vordersitze – und sogar einige Süßigkeiten. Das Bild muss für den Besitzer ein Schrecken gewesen sein. Denn der knapp 18.000 Euro teure Wagen war gerade mal zwei Jahre alt. Geparkt hatte er den Pkw laut Sun vor dem Haus, wo er ihn nur noch in einer Hülle, aufgebockt auf Backsteinen, vorfand. Was wie ein böser Albtraum klingt, ist leider Realität.

Lesen Sie auch: Neue praktische Fahrprüfung ab Januar: Worauf Fahrschüler sich gefasst machen sollten.

Hinweise haben die Ganoven dem Bericht zufolge keine hinterlassen, was darauf hindeutet, dass sie vom Fach waren. Weder Beschädigungen noch Fingerabdrücke seien zu finden gewesen. Die vordere Stoßstange und die Scheinwerfer waren teilweise entfernt worden, was vermuten lässt, dass die Gauner gestört wurden und geflüchtet sein könnten.

Autodiebstahl in Deutschland: Die Zahlen gehen zurück

Auch in Deutschland gibt es leider immer wieder Vorfälle von Autoklau. Obwohl im Jahr 2019 die Zahlen der Autodiebstähle im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, wurden immer noch 39 Autos pro Tag gestohlen. Aufs Jahr gerechnet sind das 14.229 Diebstähle, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) berichtet. Das seien 5,4 Prozent weniger als im Jahr davor. Berlin, Hamburg und Leipzig sind dabei Spitzenreiter. Am sichersten scheinen Autobesitzer in Bayern und Baden-Württemberg zu sein. Beide Bundesländer kommen zusammen auf eine Diebstahlrate von 1.205 Fahrzeugen. Berlin im Vergleich musste 3.130 Diebstähle verzeichnen. Am liebsten sind den Dieben die Marken VW, Audi und BMW. Mercedes-Benz ist hierzulande auf dem vierten Platz vorzufinden.

(swa) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: 1.347 Kilometer in neuneinhalb Stunden: Raser unternimmt gefährliche Spritztour - und landet vor Gericht.