BMW mit ungewöhnlichem Post zur neuen Mercedes-Benz S-Klasse – „gute Arbeit“

Es ist ein ungewöhnlicher Instagram-Post, den BMW da abgesetzt hat. Mercedes-Benz hat gerade erst die aktuelle S-Klasse vorgestellt – da kommt aus München eine überraschende Reaktion.

München – Am Dienstag stellte Mercedes-Benz in Sindelfingen die siebte Generation der S-Klasse in der „Factory 56“ vor – der neuen Fabrik, die damit einhergehend der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Zu den größten Konkurrenten der S-Klasse gehören in Deutschland der BMW 7er und der Audi A8. In den sozialen Medien leisten sich Fans der Marken – allen voran die Anhänger von Mercedes und BMW* – gerne „Meme-Schlachten“, um ihre jeweilige Marke gut aussehen zu lassen. Von offizieller Seite fallen die Spitzen auf Kosten der Gegenseite seltener aus. BMW aber outete sich nach der Präsentation der S-Klasse prompt als Fan derselben*. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks