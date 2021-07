Besitzer fragt Mercedes, was er von Tesla hält – die Antwort ist dreist wie genial

Schlagfertige Sprachsteuerung

+ © TikTok (benzenthusiastofficial) Eloquent oder dreist? Die intelligente Sprachsteuerung überrascht den Mercedes-Besitzer. © TikTok (benzenthusiastofficial)

Echte Verbrenner-Fans sind auf Elektroauto-Marken wie Tesla oftmals nicht gut zu sprechen. Dass allerdings ihre Fahrzeuge derselben Meinung sind, sorgt für Belustigung.

USA – Dass Mercedes eine gefragte und weltweit begehrte Marke ist, weiß der Autohersteller selbst. Warum sonst sollte dieser seine intelligente Sprachsteuerung des MBUX-Systems mit einem Selbstvertrauen ausstatten, das gerade im Netz hohe Wellen schlägt? Auf TikTok hat es einem User jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen, weil er mit der Schlagfertigkeit seines Mercedes nicht gerechnet hat.

Der TikTok-User ist sogar so begeistert über die Antwort seines Fahrzeugs auf eine bestimmte Frage, dass er gleich ein Video davon, das hier zu sehen ist, seinem Kumpel schicken muss. Der wiederum postet es als User namens benzenthusiastofficial auf seinem persönlichen TikTok-Account. In dem Clip sitzt der Mercedes-Besitzer in seinem Wagen und fährt gerade eine Straße entlang. Er aktiviert die Sprachsteuerung, indem er fragt: „Hey Mercedes! Was hältst du von Tesla?“

Wie eloquent und auch genial die intelligente Sprachsteuerung des Mercedes auf die Tesla-Frage antwortet, lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.