Mercedes G-Klasse mit Elektromotor: Steht sie schon auf der IAA?

Offroader unter Strom

+ © Daimler AG Kantig und charakterstark: So lieben Fans die G-Klasse. © Daimler AG

Offroad-Fans lieben die Mercedes G-Klasse – aber ihr Verbrauch belastet die Klimabilanz der Schwaben. Das sagt Daimler-Boss Ola Källenius zu einer Akku-Version.

Stuttgart – Sie gilt als das Urgestein im Modell-Programm von Mercedes: Die G-Klasse, die seit 1979 nahezu unverändert gebaut wird. Jedenfalls, was die äußere Form betrifft – denn technisch hat sich in den vier Jahrzehnten durchaus viel getan. Dazu hat sich der Offroader zu einem hochprofitablen Luxusgefährt für mindestens 103.149 Euro entwickelt. Doch hohe Motorleistung, das Gewicht von mindestens 2,4 Tonnen und die Aerodynamik einer Schrankwand treiben den Verbrauch in die Höhe. Die 8,8 Liter Diesel auf 100 Kilometer des Basismodells mögen noch akzeptabel sein, die 14,4 Liter des Mercedes-AMG G 63 kratzen aber mittlerweile an der Grenze zur sozialen und ökologischen Unverträglichkeit.

Die Lösung, die alle Autohersteller zur Optimierung ihrer CO2-Bilanz, und somit zur Vermeidung von Strafzahlungen, parat haben, heißt Elektroantrieb. Und genau ein solcher deutet sich nun auch für die urige G-Klasse an. Daimler-Chef Ola Källenius (52) hat bereits eine „emissionsfreie EV-Version der Mercedes G-Klasse" angekündigt. Schon auf der Münchner IAA im September, so vermelden nun verschiedenen Quellen, könnte ein Akku-getriebener EQG 560 oder EQG 580 zu bestaunen sein – diese Namen hat sich Daimler jedenfalls schützen lassen.