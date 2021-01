Rumänischer Hummer: Dacia Bigster könnte großer Bruder des Duster werden

Der rumänische Autobauer Dacia startet selbstbewusst ins neue Jahr: Die Studie Bigster zeigt, wie ein großer Bruder des Duster aussehen könnte. Der Name klingt schon mal nach einer echten Ansage.

Mioveni – Das Konzept von Dacia war denkbar einfach – und gleichzeitig extrem erfolgreich: Lange Zeit trugen die Modelle der rumänischen Renault-Tochter die ausrangierte Technik der Mutter unter einem einfachen, aber nicht unschönen Designkleid auf – und waren dafür zu einem sehr günstigen Preis zu haben. Vor allem das SUV namens Duster fuhr sich in die Herzen vieler Fahrzeugkäufer. Doch die Zeiten, in denen man ausschließlich auf billig setzte, sind vorbei. Inzwischen ist nämlich beispielsweise auch der Dacia Sandero mit der gleichen Technik unterwegs, die auch der deutlich teurere Renault Clio nutzt. Die Preise sind zwar dennoch vergleichsweise günstig, aber eben auch nicht mehr der einzige Kaufgrund. Im Zuge des großen Umbaus im Renault-Nissan-Konzern darf die rumänische Tochter nun deutlich mutiger werden. Das Ergebnis: Ein großer Bruder für den Dacia Duster – mit einem extrem selbstbewussten Design, wie 24auto.de berichtet.

Schon der Name des nun vorgestellten Konzeptautos von Dacia zeugt von Größe: Bigster – das klingt nach einer echten Ansage. Das Design der Front erinnert vor allem wegen der durchgezogenen LED-Signatur stark an den US-Geländeriesen GMC Hummer EV – und bulliger geht es ja kaum. Mit einer Länge von rund 4,60 Metern positioniert sich der Bigster oberhalb des 30 Zentimeter kürzeren Dacia Duster und rangiert damit in der SUV-Mittelklasse bei den Abmessungen zwischen einem VW Tiguan und einem Audi Q5. Zum stämmigen Auftritt des Dacia Bigster Concept tragen auch die ausgestellten Radhäuser und der Power-Dome auf der Motorhaube bei. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks