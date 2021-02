Neuer Mitsubishi Outlander: Nicht nur die Optik des Japan-SUV hat sich verbessert

Einer der meistverkauften Plug-in-Hybriden der Welt wird abgelöst. Der neue Mitsubishi Outlander ist kaum wiederzuerkennen – doch nicht nur seine Optik hat sich verbessert.

Tokio – Amazon macht sich nun auch in der Autoindustrie breit. Der Mitsubishi Outlander wurde als erstes Fahrzeug der Welt bei einem Amazon Live Event enthüllt. Nach der virtuellen Weltpremiere kommt das Aushängeschild der Japaner im April zu Preisen ab knapp 26.000 US-Dollar (umgerechnet rund 21.500 Euro) in den US-amerikanischen Handel. Andere Märkte sollen im Herbst folgen, wobei noch nicht genau feststeht, wann das Oberklassemodell auch nach Europa rollen wird. Seine Premiere feierte die erste Outlander-Generation im Jahre 2002 ebenfalls in den USA. Jetzt folgt im Frühjahr die vierte Generation, optisch selbstbewusster denn je. Dafür sorgt insbesondere die bullige Frontansicht mit dem markentypischen „Dynamic Shield“. Im Innenraum gibt es ein komplett neues Armaturenbrett mit 12,3 Zoll großem Cockpit, 10,8 Zoll großem Head-up-Display und einem neun Zoll großen Zentraldisplay in der Mitte der Armaturentafel, wie 24auto.de berichtet.

Deutlich gewonnen haben nicht nur die Optik und die Wertigkeit des Innenraums, sondern auch die Breite und das Platzangebot. Im Innenraum bietet der Mitsubishi Outlander Platz für bis zu sieben Personen. Der Japaner ist fünf Zentimeter breiter und knapp vier Zentimeter länger geworden. Für den Antrieb sorgt ein 2,5 Liter großer Vierzylinder, der seine Kraft von 181 PS über ein stufenloses CVT-Getriebe an die Vorderräder oder auf Wunsch an alle vier Räder überträgt. Das größte Volumen sollte wie bisher der Plug-in-Hybrid ausmachen, bei dem ein Vierzylinder von zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse unterstützt wird. Die rein elektrische Reichweite dürfte bei mehr als 60 Kilometern liegen.