Wild One Max: Beliebtes Tamiya-Modellauto aus den 1980er-Jahren wird „in echt“ gebaut

Mit Elektroantrieb

+ © Little Car Company Der Wild One war in den 1980er-Jahren ein beliebtes, ferngesteuertes Auto – nun gibt es ihn als Max-Variante. © Little Car Company

Der Wild One des Modellbauers Tamiya war ein beliebtes ferngesteuertes Auto – bald können ihn Fans „in echt“ fahren. Angeblich sogar auf öffentlichen Straßen.

Bicester (Großbritannien) – Normalerweise entstehen Modellautos nach Vorbildern „echter“ Fahrzeuge – natürlich nur, wenn der Hersteller die entsprechende Lizenz dafür ergattert. Eher ungewöhnlich ist dagegen der entgegengesetzte Weg – doch genau diesen geht nun der japanische Modellbauer Tamiya: In Zusammenarbeit mit der britischen Little Car Company bieten die Japaner ein einst beliebtes ferngesteuertes Auto aus dem Jahr 1985 nun in Lebensgröße an – zumindest fast. Jedenfalls ist das Auto groß genug, um es selbst zu fahren.

Das Fahrzeug mit dem Namen Wild One Max ist rund 3,5 Meter lang, 1,8 Meter breit und wiegt etwa 250 kg – die Abmessungen entsprechen dem Maßstab 8:10, wie 24auto.de berichtet. Geliefert wird das Fahrzeug als Bausatz. Angetrieben werden auch beim Wild One Max ausschließlich die Hinterräder – ebenfalls rein elektrisch. Dabei hat die Basisversion eine 2-kWh-Batterie an Bord, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 48 km/h und bietet eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern – abhängig von Gelände und Fahrstil. Ganz günstig ist das Riesen-Modellauto allerdings nicht: Die Preise beginnen bei 7.000 Euro – vor Steuern. Wer ein Exemplar ordern – beziehungsweise zunächst einmal reservieren – möchte, muss eine Anzahlung in Höhe von 100 britischen Pfund (rund 115 Euro) hinterlegen.