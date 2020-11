Motorkontrollleuchte im Auto: Wie Autofahrer sich beim Aufleuchten verhalten sollten

Jedes Auto hat hinter dem Lenkrad die Motorkontrollleuchte. Wenn sie plötzlich leuchtet, ist die Ursache dafür nicht gleich klar. Wie sich Autofahrer in dem Fall verhalten sollten, verraten wir hier.

+ Wenn die Motorkontrollleuchte blinkt, kann das mehrere Ursachen haben. © dpa

Sie ist klein, gelb und sieht aus wie die stilisierte Miniaturform eines Motors. Die Motorkontrollleuchte, kurz MKL, soll den Fahrer bei Motorfehlern warnen. Doch es gibt Unterschiede: Die MKL leuchtet stets beim Motorstart auf, sie kann dauerhaft leuchten oder schnell blinken. Je nach Leuchtart liegt ein anderer Sachverhalt vor. Auch wenn Autos immer smarter* werden – die Motorkontrollleuchte bleibt.

Auch interessant: Coronavirus-Lockdown: Welche Regeln beim Autofahren wieder eingehalten werden müssen.

Motorkontrollleuchte: Bei diesem Leuchten müssen Sie in die Werkstatt

Die drei Leuchtarten der MKL, was diese bedeuten und wie Sie handeln sollten, haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst.

Die Motorkontrollleuchte blinkt nach dem Start des Motors kurz auf und erlischt dann wieder.

In diesem Fall handelt es sich um eine Kontrollfunktion, die ohne Erkennen eines Fehlers abgeschlossen wurde. Sie können losfahren. Geht die MKL nach Motorstart nicht kurz an, so ist sie defekt und sollte repariert werden.

In diesem Fall handelt es sich um eine Kontrollfunktion, die ohne Erkennen eines Fehlers abgeschlossen wurde. Sie können losfahren. Geht die MKL nach Motorstart nicht kurz an, so ist sie defekt und sollte repariert werden. Die Motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft.

Wenn Ihre MKL dauerhaft leuchtet, liegt ein Motorproblem vor. Das durchgehende Leuchten zeigt dabei an, dass ein Defekt gefunden wurde. Dieser ist aber nicht schwerwiegend, es besteht keine Gefahr für das Auto oder die Umwelt.

Wenn Ihre MKL dauerhaft leuchtet, liegt ein Motorproblem vor. Das durchgehende Leuchten zeigt dabei an, dass ein Defekt gefunden wurde. Dieser ist aber nicht schwerwiegend, es besteht keine Gefahr für das Auto oder die Umwelt. Die Motorkontrollleuchte blinkt sehr schnell.

Wenn Ihre MKL sehr schnell blinkt, ist das ein Warnzeichen. In diesem Fall wurde ein schwerwiegenderer Defekt festgestellt, und Sie sollten Ihr Auto so schnell wie möglich in die Werkstatt bringen.

Lesen Sie auch: Kampfansage an Tesla: BMW iX – das ist der neue elektrische SUV aus Bayern.

Motorkontrollleuchte blinkt schnell – Weiterfahrt unmöglich?

Die zwei Warnzeichen der Motorkontrollleuchte sind ein durchgehendes Leuchten sowie ein schnelles Blinken. In beiden Fällen ist die Weiterfahrt jedoch grundsätzlich möglich. Vor allem wenn die MKL dauerhaft leuchtet, liegt nur ein leichter Defekt vor und ein sofortiges Handeln ist nicht notwendig – trotzdem sollte das Fahrzeug möglichst bald in die Werkstatt gebracht werden. Bei einem dauerhaften Blinken ist der Defekt schwerer, ein Blick ins Fahrzeughandbuch bringt Aufklärung über das weitere Vorgehen. In der Regel ist aber kein Abschleppdienst nötig, das Auto kann, wenn nicht in der Betriebsanleitung anders vorgeschrieben, vorsichtig und umsichtig in die Werkstatt gefahren werden. Diese sollte aber sofort aufgesucht werden. (fh)

Auch interessant: Knackig, schnell, sauber – so gut ist der Italo-Tesla.

Rubriklistenbild: © dpa