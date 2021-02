Einzigartiges Maybach 57 S Coupé zu verkaufen – gebaut für einen echten Diktator

Zum Preis von knapp einer Million Euro hat ein niederländischer Autohändler ein extrem seltenes Maybach 57 S Coupé im Angebot – es wurde für einen echten Diktator gebaut.

Alkmaar (Niederlande) – Es sollte der ganz große Aufschlag werden – ein echtes Konkurrenzprodukt für die Nobel-Limousinenbauer Rolls-Royce und Bentley. Über der Marke Mercedes-Benz wollte Daimler um die Jahrtausendwende mit Maybach dem Portfolio sozusagen die Krone aufsetzen. Doch mangels Erfolg wurde das Projekt Maybach – als eigenständige Marke – schon im Jahr 2012 wieder beerdigt. Inzwischen ist Maybach „nur noch“ eine Art Top-Ausstattungs-Linie von Mercedes-Benz. Doch aktuell lebt die Marke Maybach noch einmal auf, denn ein Händler bietet ein Exemplar an, dass angeblich nur achtmal gebaut wurde: ein Maybach 57 S Coupé. Beim veranschlagten Preis dürfte aber auch der einstige Besteller eine gewaltige Rolle spielen, wie 24auto.de berichtet.

Ein Maybach-Coupé? Das gab es doch niemals in Serie, oder? Vollkommen richtig – und genau deswegen ist dieses Fahrzeug noch seltener, als es die „Normalversion" ohnehin schon ist. Laut dem Anbieter des Nobelfahrzeugs, dem niederländischen Händler Autoleitner, handelt es sich bei diesem Exemplar um eine Sonderanfertigung des Karosseriebauers Xenatec, von der einst eine Auflage von 100 Stück geplant war – am Ende wurden es jedoch nur acht. Das nun zum Verkauf stehende Fahrzeug in Zweifarb-Lackierung wurde einst vom libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi (69, † 2011) geordert– wegen des Sturz seines Regimes wurde der Wagen aber nie ausgeliefert. Laut Anbieter wurde das Fahrzeug regelmäßig gewartet und bislang kaum bewegt – auf der Uhr stehen aktuell nur 2.300 Kilometer. Dementsprechend üppig ist auch der Preis, den die Firma für den Maybach 57 S Coupé verlangt: 961.950 Euro.