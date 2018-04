Mutter parkt auf Behindertenparkplatz - und erhält beschämenden Zettel

Als eine Mutter mit ihrer schwerkranken Tochter zum Einkaufen fuhr, stellte sie ihren Wagen auf einem Behindertenparkplatz ab - und zog damit Ärger auf sich.

Für Shanell Beriman und ihre Tochter war es eigentlich ein wundervoller Tag: Zusammen machten sie einen Ausflug ins Einkaufszentrum, wo die Mutter ihren Wagen auf einem Behindertenparkplatz abstellte. Ihre Tochter ist nämlich schwerkrank und die meiste Zeit an den Rollstuhl gebunden.

Mutter parkt legal auf Behindertenparkplatz - und bekommt trotzdem Wut-Zettel

Nur an diesem Tag fühlte sich Hailee gut genug, um zu Fuß mit ihrer Mutter ins Einkaufszentrum zu gehen - was den Ärger eines Beobachters auf sie zog. Denn später entdeckten die Australierinnen einen Zettel an der Windschutzscheibe auf dem der Autor sich über die beiden ausließ:

"Warum parkt ihr auf einem Behindertenparkplatz, wenn Sie und Ihre Tochter beide in der Lage seid, zu laufen?" Seiner Meinung nach sollten die beiden sich schämen, den Behindertenausweis - den sie sehr wohl besitzen - so zu missbrauchen.

Die Reaktion schockierte Beriman und veranlasste sie nun dazu, die Geschichte ihrer Tochter auf Facebook zu teilen. Hailee leidet nämlich an einem Hypermobilitätssyndrom und einer Glykogenspeicherkrankheit - durch ersteres schwinden ihre Muskeln, weshalb die 13-Jährige schon seit einigen Jahren die meiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Wenn sie jedoch hin und wieder laufen kann, fühle sich das Mädchen wie "ein normaler Mensch".

Die Mutter appelliert an alle, sich nicht immer auf den äußeren Schein zu verlassen: "Du kennst die Geschichte einer Person nicht, nur indem du sie ansiehst."

Der Beitrag wurde mittlerweile über 700 Mal geliked und über 100 Mal geteilt. Die Leser im Netz sprechen der Mutter Mut zu und wünschen ihrer Tochter alles Beste.

Wer darf eigentlich einen Behindertenparkplatz benutzen?

Behindertenparkplätze sind deutlich breiter und länger als andere Stellplätze und speziell ausgewiesen. Um hierzulande auf einem parken zu dürfen, braucht man einen besonderen blauen Parkausweis, der bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt wird. Dazu muss ein Schwerbehindertenausweis vorgezeigt werden. Nur Personen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung (Merkzeichen "aG") oder Blinde (Merkzeichen "BI") erhalten einen Ausweis, erklärt der TÜV Nord der Deutschen Presse-Agentur.

Wer allein den Schwerbehindertenausweis als Parkausweis verwenden will, hat Pech: Es droht eine Geldbuße von 35 Euro. Außerdem darf das Fahrzeug zügig abgeschleppt werden.

Wenn der Parkausweisinhaber nicht dabei ist, darf ebenfalls nicht auf einem Behindertenparkplatz geparkt werden. Stattdessen müssen die regulären Parkmöglichkeiten genutzt werden.

