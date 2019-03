Mann crasht seinen sündhaft teuren Supersportwagen - es gibt nur zwei davon

Ein extrem teurer und extrem seltener Supersportwagen verunfallte vor Kurzem in Mexiko. Der Besitzer hat den Sportler erst wenige Monate zuvor gekauft.

Vom Koenigsegg CCXR Special One gibt es nur zwei Exemplare weltweit - mehr hat der Autohersteller nicht produziert. Nun gibt es nur noch einen davon.

Koenigsegg CCXR Special One gibt's jetzt nur noch einmal

Der auffallend türkisfarbene Supersportwagen wurde ursprünglich im Jahr 2009 für die Herrscherfamilie Al-Thani in Katar gebaut und 2011 wieder verkauft, wie die DailyMail berichtet. 2018 kam der Koenigsegg CCXR Special One dann in den Besitz eines Mexikaners, der fortan regelmäßig Bilder seines Schatzes auf dem Instagram-Account don_koenigsegg teilte. Medienberichten zufolge sah dieser das Fahrzeug zum ersten Mal in Paris und verliebte sich sofort. Nun ist von dem einstigen Glanz des rund 1,2 Millionen teuren Flitzers allerdings nur noch wenig zu sehen.

Auch interessant: Große Veränderung beim James-Bond-Dienstwagen: Neuer Aston Martin wird elektrisch.

Kurz nach dem Unfall machten schon die ersten Fotos des gecrashten Koenigsegg im Netz die Runde. Zahlreiche Passanten scheinen an der Unfallstelle in Mexico City vorbeikommen zu sein. Wie genau es zu dem Crash kam, ist allerdings nicht genau bekannt. In Medien wird teilweise davon berichtet, dass der Vater des Besitzers hinterm Steuer saß und gegen einen Straßenmast gefahren ist, bevor er an den Randstein geschleudert wurde. Bestätigt ist dies jedoch nicht.

Zudem soll der Besitzer vorhaben, seinen Koenigsegg CCXR Special One reparieren zu lassen. Dies dürfte sich jedoch als schwierig herausstellen, da der Hersteller die Teile wohl nicht lagernd hat und nachproduzieren müsste.

Lesen Sie auch: Schiff voller Supersportwagen geht unter - Porsche reagiert unerwartet.