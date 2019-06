Der neue Mercedes GLS - ein SUV mit Kaminfeuer

Der neue Mercedes GLS verspricht Luxus pur und ein noch nie dagewesenes Fahrgefühl. Der begehrte SUV hat alles, was das Herz begehrt - und kommt mit teils skurrilen Features daher.

Ist das noch ein Auto oder schon eine fahrbare Luxus-Couch? Der neue Mercedes GLS tritt in der Oberklasse der SUVs an. Mit viel Leder, Holz - sogar Kaminfeuer gibt es im Cockpit. Wir sind ihn schon gefahren."Born in the USA" - Der GLS wird in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama gebaut. Macht Sinn, denn dort ist auch der Haupt-Absatzmarkt für den seit seiner Markteinführung mehr als 550.000 Mal verkauften SUV.

Mercedes oder schon Wohnzimmer? Der GLS ist teuer - aber wartet mit der neuesten Technik auf

Jede Menge Autos und jede Menge Umsatz. Der neue GLS ist eine echte Wuchtbrumme - auch beim Preis. Die Grundvariante kostet schon 85.923,50 Euro, allerdings dürfte der durchschnittliche Verkaufspreis für das Luxusgefährt aufgrund seines dann doch eher verwöhnten Klientel locker bei über 100.000 Euro liegen.

Deshalb legte man bei Mercedes schon zum Konstruktionsstart des neuen GLS die Messlatte auf luftige Höhe. Mehr Stabhochsprung als Hochsprung. Der neue GLS sollte nichts weniger werden als die S-Klasse unter den SUVs. Und dann hat man wirklich alles reingepackt, was im Technikregal gut, teuer und vor allem neu ist. Das fängt bei den Reifen schon an. Nein, man muss sie Walzen nennen. Erstmalig gibt es nämlich 23-Zöller. Erinnert an Truck oder Traktor, je nach persönlichem Standort. Das geht weiter bis zu den LED-Scheinwerfern (112 Stück jeweils), die bis zu einer Länge von 650 Metern die Nacht taghell erleuchten.

+ Der neue Mercedes GLS soll in der Grundausstattung etwa 85.000 Euro kosten. © Daimler

Auch interessant: der neue Mercedes GLC - Dreckbär und Luxusliner.

Und dann erst das ganz neue Spitzentriebwerk! Der V-8-Zylinder Biturbo ist der erste Benziner überhaupt, der mit einem 48-Volt-Bordnetz und einem sogenannten Startergenerator ausgestattet ist. Das heißt nichts anderes, als dass der 489 PS starke Verbrenner noch von einer kleinen E-Maschine unterstützt wird. So kommen kurzfristig weitere 22 PS dazu. Das Entscheidende jedoch ist das zusätzliche Drehmoment von 250 Nm. Zusammen mit den vorhandenen 700 Nm geht das tonnenschwere Gerät damit ab wie ein Sportwagen. 5,3 Sekunden von 0 auf Tempo 100.

Mercedes GLS: Segelfunktion und Mega-Antrieb sorgen für gewaltigen Fahrspaß

Urgewalt kombiniert mit der Kultiviertheit eines Achtzylinders - was die Ingenieure hier erschaffen haben, macht einfach Spaß. Selten hat man einen SUV mit so viel Leichtigkeit und Grandezza bewegt. Das ist schon mehr ein fliegender Teppich als ein Auto. Bei dem neuen Zwitter-Antrieb geht es aber nicht alleine um Leistung, sondern auch um den Verbrauch. Durch die Segelfunktion und das teilweise Abschalten der Zylinder soll sich der Durst bei rund zehn Litern einpendeln. Was grundsätzlich möglich ist, allerdings ist die Verführung schon sehr groß, die 500 Pferdestärken viel zu oft gemeinsam auf die Straße zu schicken. Der C02-Ausstoß liegt dabei zwischen 223 und 230 g/km. Für den eurasischen Markt und China bietet Mercedes natürlich auch Sechszylinder-Diesel-Maschinen: den 350d mit 272 PS und den 400d mit 330 PS.

+ Dank E-Active Body Control werden Bodenwellen, Schlaglöcher & Co. ausgeblendet. © Daimler

Hier wird die Schadstoffnorm 6d schon erfüllt, die Verbräuche sollen bei rund acht Litern liegen. Aber auch sonst steckt der GLS voller technischer Spielereien, die vor allem eine Aufgabe haben: den Komfort zu heben. Die Waschstraßen-Funktion zum Beispiel. Sie wurde aus der Not geboren. Weil das Auto immer größer wurde und schon in manchen Reinigungsbetrieb nicht mehr richtig hineinpasste, kam ein findiger Techniker auf den Trick, das Fahrwerk einfach so hoch wie möglich zu fahren, um bei der Spurweite noch ein paar Millimeter herauszuholen. Neben diesem "Schrumpfeffekt" in der Breite können auf diese Weise auch vom Einsatz im Gelände stark verschmutzte Radkästen besser gereinigt werden.

Fahren wie auf Wolken: der neue Mercedes GLS mit Luftfederung

Dazu kommen dann noch so praktische Funktionen wie das automatische Schließen von Fenstern und Sonnendach sowie das Einklappen der Außenspiegel. Gleichzeitig schaltet sich die 360-Grad-Kamera automatisch dazu, um das Einfahren in die Waschstraße zu erleichtern. Und das alles mit einem einzigen Knopfdruck. Auch bei der Verständigung hat man in die Trickkiste gegriffen.

Weil die Passagiere in dem 5,21 Meter langen Auto (Radstand 3,14 Meter) schon relativ weit auseinander sitzen, besteht die Gefahr, dass Fahrer und Beifahrer bei hohen Geschwindigkeiten die Mitfahrer in der letzten Reihe nicht mehr verstehen. Im optionalen Soundsystem von Burmester gibt es deshalb eine eingebaute Sprachverstärkung. Von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Sodass man das Gefühl hat, direkt nebeneinander zu sitzen. Apropos Sitzen. Das ist dank der hier serienmäßigen Luftfederung Airmatic schon grundsätzlich mehr ein Schweben.

+ Das aktiv gesteuerte Luftfahrwerk sorgt für viel Fahrspaß - auch in schwierigem Gelände. © Daimler

Erfahren Sie hier: Mercedes GLB: Die Stuttgarter blasen zum Angriff auf BMW.

Wer dann noch ein paar Tausender mehr locker machen kann, sollte sich auf jeden Fall den Komfort der E-Active Body Control gönnen. Wie schon beim kleineren Schwestermodell, dem Mercedes GLE, können die Feder- und Dämpferkräfte an jedem Rad individuell geregelt werden. In Millisekundenschnelle werden so alle Bodenwellen, Unebenheiten auf dem Asphalt, ja sogar kleine Schlaglöcher weggebügelt. Ob man dann noch die Curve-Funktion braucht, bei der sich das Fahrzeug quasi wie ein Motorrad in die Kurven legt, ist dann schon mehr eine Geschmacksfrage. Für uns fühlte sich das Fahren damit jedoch unnatürlich und schwammig an. Unser Urteil: Braucht es nicht, das aktiv gesteuerte Luftfahrwerk ist ausgereift genug. Gutes kann man manchmal einfach nicht besser machen.

5-Zonen-Klimaanlage, Lichtstimmungen und Kaminfeuer: So geht Luxus im Mercedes GLS

Und auch in der zweiten Reihe darf man sich jetzt wie in der ersten fühlen. Erstmalig gibt es nämlich Einzelsitze, die mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Also Leder sowieso, voll elektrisch verstellbar und dann kommt ja noch die von vielen so geschätzte Massagefunktion hinzu. Das alles kann man bequem mit einem 7-Zoll-Tablet steuern, das in der Mittelarmlehne untergebracht ist. Von hier aus lässt sich auch die 5-Zonen-Klimaanlage für das ganze Auto bedienen, Navidaten abrufen oder man stellt die zahlreichen Unterhaltungsfunktionen des MBUX ein, die auf den zusätzlichen zwei 11,6-Zoll großen Bildschirmen abrufbar sind.

+ Der Mercedes SUV ist mit der modernsten Technologie ausgestattet. © Daimler

Rekordverdächtig ist auch die Zahl der USB-Anschlüsse. Elf gibt es davon - wenn nicht jeder zwei Handys auf die Reise mitnimmt, dann reicht das dicke. Und dann ist da noch die Sache mit dem Lagerfeuer. Natürlich nur auf dem großen Zentralbildschirm. Es ist Bestandteil des so genannten Energizing Komfort-Programms. Um Fahrer und Beifahrer auf langen Strecken zu entlasten, werden s pezielle Lichtstimmungen im Auto und auf dem Bildschirm erzeugt. Kombiniert mit einer speziellen Musik und der entsprechenden Massage sollen Körper und Geist entspannt und revitalisiert werden. Dazu gehört auch das digitale Lagerfeuer. Wenn man jetzt noch ein Steak darauf grillen könnte …

+ Genug Platz für Stauraum bietet der Mercedes SUV ebenfalls - für alle Outdoor-Fans. © Daimler

Lesen Sie auch: So spannend ist der neue Elektro-SUV Mercedes EQC.

Von Rudolf Bögel