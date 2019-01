Die neue V-Klasse von Mercedes: Erfolgreicher Transporter steht unter Strom

Hier ein Facelift, da eine Aufhübschung. Bevor ein Auto ganz neu auf dem Markt kommt, wird es nach rund dreieinhalb Jahren meistens neu aufgelegt. Wir checken, was wirklich neu ist. Heute: Die V-Klasse von Mercedes.

Die große Überraschung: Als zweites Modell überhaupt nach dem Elektro-SUV EQC bekommt der erfolgreiche Transporter (210.000 verkaufte Fahrzeuge) einen E-Motor. Er wird EQV heißen, und soll erhebliche Strecken zurücklegen können mit überschaubaren Ladezeiten. Mehr wird noch nicht verraten, schließlich soll es in Genf beim Autosalon noch die ein oder andere Überraschung geben.

Ganz neu in der V-Klasse: Ein 240-PS-Motor

Bleiben wir bei den Motorisierungen: Eingeführt wird die neue und saubere Diesel-Generation OM 654, der bereits in der Pkw-Sparte, verwendet wird. Alle erfüllen die derzeit höchst geltende Euro-Norm 6d Temp. Erstmals verfügbar in der V-Klasse ist das 240-PS-Aggregat mit 500 Nm Drehmoment. Kombiniert mit dem ebenfalls neuen Neun-Gang-Getriebe stößt der 300d an die Leistungsspitze dieser Klasse vor.

Bei den Assistenten rüstet die V-Klasse auf: Neu dazugekommen ist der aktive Brems-Eingriff in Gefahrensituationen und der Fernlicht-Assistent plus. Und dann gibt es noch ein paar kleine Feinheiten beim Design wie zum Beispiel die neue Front mit dem extrabreiten Lufteinlass, Chromspangen und Rautenstruktur im Grill. Oder die von den Kunden gewünschte Lackfarbe Hyacinth-Rot für verkappte Feuerwehrler. Los gehts bei 39.990 Euro Basispreis.

