Nummernschilder weg: Was nach einem Kennzeichen-Klau zu tun ist

Werden die Nummernschilder vom Auto gestohlen, ist das echt nervig, denn der Diebstahl zieht nicht nur Lauferei und Kosten nach sich. Das müssen sie nach einem Klau beachten.

Berlin – Sie gehen morgens ganz normal zu Ihrem Auto und wollen gerade einsteigen – doch was ist das? Die Nummernschilder fehlen, sind weg, wurden geklaut. Was zunächst wie ein schlechter Scherz wirkt, ist leider meist keiner und bedeutet viel Stress und Aufwand. Doch damit nicht genug: Ihre Fahrt endet, noch bevor sie überhaupt begonnen hat. Denn ob unverschuldet oder nicht – ohne Nummernschild zu fahren ist in Deutschland streng verboten.

Den Diebstahl müssen Sie als Autobesitzer umgehend der Polizei melden. Darüber hinaus sollten Sie Anzeige erstatten. Denn meist werden die geklauten Kennzeichen für Straftaten missbraucht – etwa beim Benzindiebstahl oder um die Prüfplakette abzulösen und weiterzuverwenden. Und dafür wollen Sie wohl kaum ihren Kopf hinhalten. Die Versicherung ist ebenfalls zügig zu informieren.