Navi-App oder eingebautes Navigationsgerät? 5G-Atlas soll alles übertreffen

Smartphone-App, mobiles Navi mit Halterung oder doch das integrierte System: Navis gibt es viele. Wir geben einen Überblick über Vor- und Nachteile. Mitunter ist sogar eine Kombination sinnvoll.

Köln - Mal schnell die beste Route von A nach B - dazu sind in Zeiten von Google Maps und Co. nur wenige Klicks notwendig. Vor 20 Jahren sah das noch ganz anders aus: Da war ein dicker Autoatlas fester Bestandteil vieler Hutablagen.

Nummer 1: Das Smartphone als Navigationssystem

Was folgte, war der Siegeszug der Saugnapf-Navis, doch inzwischen werden auch die immer seltener. Heute informieren sich laut einer Bitkom-Umfrage immer mehr Bundesbürger via Smartphone oder Tablet.

Diesen Trend kann Holger Ippen von der "Auto Zeitung" nachvollziehen: "Der große Vorteil der meisten Navi-Apps ist, dass sie immer top aktuell sind." Denn dahinter stünden in der Regel Echtzeitdaten. Zudem würden Apps und Kartenmaterial durch die Mobilfunk-Anbindung quasi fortwährend aktualisiert. Doch App ist nicht gleich App.

Intelligente Systeme, die Stauwahrscheinlichkeit berechnen

Viele kostenlose Angebote basieren rein auf Nutzerdaten und bieten laut Ippen damit oft kein umfassendes Bild. "Apps wie Here oder Inrix gleichen ihre Daten auch mit anderen Quellen ab, wie Straßensensoren oder Brückenkameras und errechnen Stauwahrscheinlichkeiten auch aus zuvor gewonnenen Daten." Wenn etwa auf einer Straße jeden Tag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr Stau sei, berücksichtige das eine gute Navigation. Ein Nachteil der Apps ist zudem das Handling der dazugehörigen Mobiltelefone. Denn ohne entsprechende Halterung oder Sprachsteuerung ist ihr Gebrauch im Auto nicht erlaubt. Der Fahrer darf ein Smartphone nicht in die Hand nehmen, sobald der Motor läuft.

"Klassische Navigationsgeräte bieten daher immer auch einige Vorteile beim Thema Verkehrssicherheit", sagt Sarah Schweiger von Tomtom. Trotzdem ist die Zahl der Saugnapf-Navis im Zuge der Smartphone-Apps stark zurückgegangen. "Viele Anbieter spezialisieren sich und bieten stattdessen zum Beispiel Komplettlösungen für Autohersteller an", sagt Ippen. Tomtom etwa ist mit seiner Routenführung in den Navis zum Beispiel von Mazda, einigen Mercedes-Modellen und Renault vertreten.

App und festes Navi in einem

Eine interessante Zwischenlösung aus App und integriertem Navigationssystem bieten Google und Apple mit Android Auto beziehungsweise Apple Carplay an. "Hierbei wird eine Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Multimediasystem des Autos hergestellt, so dass die Navigations-App über das integrierte System des Fahrzeugs genutzt werden kann", erklärt Ippen.

Bei komplett integrierten Navisystemen muss nichts zusätzlich angeschlossen oder installiert werden und die Verkehrsführung wird als eigenständiger Menüpunkt im Multimediasystem aufgerufen. Die Optik des Cockpits wird nicht durch eine zusätzliche Halterung oder Kabel beeinträchtigt. "Der größte Nachteil hierbei sind sicherlich die hohen Kosten, denn nicht selten werden 1.000 Euro und mehr für die integrierte Routenführung verlangt", sagt Ippen. Inzwischen gebe es sogar Navis, die auf die Frontscheibe im Sichtfeld des Fahrers abgedimmte Richtungspfeile projizieren, "sodass der den Eindruck hat, die Routenführung liege auf der Straße." In den neuesten Autos der Oberklasse greift sogar das Lichtsystem auf die Navidaten zu, kann so etwa Kurven früher ausleuchten oder auf der Autobahn die Lichtmenge den Fahrspuren anpassen ohne andere zu blenden.

5G-Atlas für Autos inklusive Wetterdaten und Straßenschäden

Die Genauigkeit jedes Navis steht und fällt mit der Aktualität der Daten. "Um Live-Dienste wie Echtzeitverkehrsinformationen über das Verkehrsaufkommen, Baustellen oder Straßensperrungen zu erhalten", sagt Schweiger, "ist immer eine Konnektivität notwendig." Möglich ist das über eine Mobilfunkanbindung. Viele Fahrzeuge haben heute bereits eine Daten-SIM, über die dann auch ein integriertes Navisystem Updates empfangen kann. Befindet sich das Navi zum Beispiel im heimischen WLAN, ist auch so ein Karten-Update möglich.

Grundsätzlich lassen sich die Funktionsmöglichkeiten von Navigationsgeräten durch den Mobilfunk deutlich ausbauen. "Aus einem klassischen Navi kann so ein Echtzeit-Reiseführer werden", sagt Tobias Krzossa von Vodafone. Das Mobilfunkunternehmen hat zu Jahresbeginn eine Kooperation mit dem Navigationsanbieter Here gestartet, mit dem Ziel, einen 5G-Atlas für Autos zu bauen.

"Dahinter steckt die Idee, Karten anzubieten, die neben den normalen Straßendaten eine Vielzahl anderer Umgebungsinformationen vom Wetter bis zu Straßenschäden beinhalten", sagt Krzossa. Funktionieren soll der 5G-Atlas im neuen Mobilfunknetz 5G, das 2020 an den Start geht und Daten in Echtzeit übertragen kann. Autos sollen dann eigenständig miteinander kommunizieren und Informationen austauschen, die direkt in die Navigation einfließen.

