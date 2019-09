Schlaf schön: Oldtimer winterfest machen

Der Sommer ist kalendarisch schon beendet. Zeit also, sich Gedanken um das Wohlergehen von automobilen Schätzchen während der kommenden Wintertage zu machen.

Selbst der schönste Sommer neigt sich irgendwann dem Ende entgegen: Adé Sonnenschein, bye-bye Ausfahrten mit dem wertgeschätzten Oldtimer. Doch bevor man seinen mehr oder weniger hochbetagten Liebling in den Winterschlaf schickt, sollte man noch ein paar Dinge erledigen.

Oldtimer winterfest machen: Erstmal das Auto waschen

Zunächst steht ein wenig Pflege auf dem Programm. Also geht es dem Schmutz des Jahres an den Kragen und zwar nicht nur oberflächlich auf dem Lack, sondern etwas gründlicher. Laub, Dreck und andere Verschmutzungen setzen sich auch in den Radkästen und an dem Unterboden fest. Aber Vorsicht: Wer einen Hochdruckreiniger nutzt, sollte sehr behutsam damit umgehen und reichlich Abstand zum Fahrzeug halten. Ansonsten könnten empfindliche Komponenten, Reifen oder Dichtungen, leiden. Für die richtige Pflege von Chrom- und Kunststoffteilen gibt es im Handel entsprechende Mittelchen. Am besten man testet an verdeckter Stelle, ob das gewählte Produkt zu den Materialien des Fahrzeugs passt. Wer eine teure und/oder seltene Preziose sein Eigen nennt, kann natürlich auch einen auf Oldtimerpflege spezialisierten Fachbetrieb mit der Reinigung beauftragen.

Entrümpelt man sein Fahrzeug nach einer langen Ausfahrsaison, findet man allerlei Erinnerungsstücke und vermutlich jede Menge Staub in allen Ecken des Innenraums. Bei der Reinigung sollte man Polster und Armaturenbrett mit speziellen Pflegemitteln behandeln.

Oldtimer winterfest machen: Cabrios brauchen besondere Pflege

Bei Cabrios empfiehlt sich außerdem eine behutsame Verdeckwäsche. Während man Scharnieren mit Öl oder Fett etwas Gutes tut, freuen sich Dichtungen und andere Gummiteile über eine Schicht Vaseline. Kleiner Tipp: Lässt man das Verdeck während des Winterschlafs leicht geöffnet, stehen Gelenke und Stoff nicht unter Spannung. Auf keinen Fall aber sollte man das Cabrio längere Zeit mit ganz offenem Verdeck stehen lassen.

Ein bisschen frisches Öl ist nicht nur beim Kochen eine wichtige Zutat, es hilft auch bei der Überwinterung eines Oldtimers. Denn im Laufe des Betriebs bilden sich Säuren und andere aggressive Stoffe im Öl, die Metallteile und Dichtungen angreifen. Am besten sollte man den Wagen zudem mit vollem Tank abstellen, damit dieser nicht rostet. Viel Luft im Tank begünstigt die Kondenswasserbildung, was Blechtanks korrodieren lässt. Bei Scheibenwischanlage und Kühlwasser den Frostschutz überprüfen, außerdem die Scheibenwischer abklappen, damit sich die Lippen nicht plattdrücken.

Oldtimer winterfest machen: Ein Reifendruck von 2,5 bis drei bar ist optimal

Alle paar Jahre sollten Oldtimer-Besitzer außerdem die Hohlraumversiegelung akribisch untersuchen. Das gilt besonders für Autos mit selbsttragender Karosserie, also vor allem für Nachkriegsmodelle. Aber auch ältere Fahrzeuge in Rahmenbauweise haben Hohlräume. Die Versiegelung muss unbeschädigt und intakt sein, sonst drohen Korrosion und kostspielige Reparaturen.

Bevor es in den Winterschlaf geht, sollte auch der Reifendruck angepass t werden: Für die Pneus empfiehlt sich während der Standzeit ein leicht erhöhter Druck von 2,5 bis drei bar. Um Standplatten zu vermeiden, hilft es, die Position des Fahrzeugs hin und wieder leicht zu verändern. Die Batterie wird nur bei Oldtimern abgeklemmt und an ein Erhaltungsgerät angeschlossen. Bei modernen Autos mit ihrer komplexen Elektronik sollte der Stromspeicher angeschlossen bleiben.

Der ideale Ort für den Winterschlaf des Autos ist eine trockene und gut belüftete Garage oder Halle. Bevor man seinem Schätzchen ein "Schlaf schön" und "Bis zum Frühjahr" zuflüstert, öffnet man die Seitenscheiben ein Stück, um Schimmelbildung vorzubeugen.

Elfriede Munsch/SP-X