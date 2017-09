Wer hat Interesse? Opel Manta aus "New Kids" wird verkauft

Was für ein Prachtstück: Der Opel Manta aus "New Kids".

Der giftgrüne Opel Manta ist ein Markenzeichen der Serie "New Kids" - genauso wie Dosenbier, Oberlippenbärte und fiese Sprüche. Jetzt kommt er unter den Hammer.

Es gibt wahrscheinlich kein Auto, was mehr polarisiert als der Opel Manta. Die einen vergöttern sie, für die anderen ist es die "Proleten-Karre" schlechthin. Kein Wunder, dass sie auch bei der Trash-Serie "New Kids" beziehungsweise bei den dazugehörigen Filmauskopplungen "New Kids Turbo" und "New Kids Nitro" zum Einsatz kommt - zusammen mit derben Sprüchen, wilden Frisuren und dreckigen Unterhemden.

Grüner Manta aus "New Kids" steht zum Verkauf

Doch der grüne Schlitten soll nun unter den Hammer kommen - und zwar für 63.850 Euro bei Autoscout24. Eingestellt wurde das Angebot von "Sky Automobile", einem Spezialisten für Filmfahrzeuge. Und natürlich sind die beliebten Alufelgen der Marke "Ronal Turbo" auch mit dabei - sowie Fotos der Dreharbeiten, die jedoch nicht veröffentlicht werden dürfen. Bisher soll der Manta nur vor der Kamera zum Einsatz gekommen sein, obwohl der Tacho bereits stolze 170.000 Kilometer zählt. Ob er wohl bald auch auf der Straße für Hingucker sorgen wird?

Der Opel wurde auch bekannt im Musikvideo von "Scooter", welche den Soundtrack zum Kinofilm lieferten:

Der Opel Manta wurde 2016 restauriert und neu lackiert, aber "alters- und nutzungsbedingte Makel/Gebrauchsspuren wurden der Originalität wegen belassen, beispielsweise im Interieur". Auch die Original-Papiere aus den Niederlanden sind noch vorhanden, mittlerweile hat der Wagen jedoch auch eine deutsche Zulassung mit dem Kennzeichen "MON-GO 6". TÜV besteht noch bis Mai 2019.

In den Papieren ist eine Serienleistung von 204 PS vermerkt, welche jedoch für die TÜV-Abnahme heruntergeschraubt wurde. Die aktuelle Laufleistung beträgt beachtliche 320 PS - deshalb ist der griftgrüne Manta "aufgrund seiner immensen Leistung nur in verantwortungsvolle Hände" zu übergeben. Und das kann man von der Fahrweise in "New Kids" ja eher nicht behaupten.

Auch interessant: Oldtimer mit Kult-Faktor - der Citroën 2CV.