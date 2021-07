Schlechter Witz

Jetzt ist es offiziell: Mit der Umstellung auf E-Motoren lässt Opel seinen Klassiker Manta wieder aufleben. Fans, die auf ein neues Volks-Coupé gehofft hatten, werden allerdings herb enttäuscht.

Rüsselsheim – Kommt er nun oder kommt er nicht? Seitdem Opel seine Studie für den Nachfolger des Kult-Coupés Manta gezeigt hat, wird diese Frage angeregt diskutiert. In den Fan-Foren sowieso, aber auch intern. Denn eigentlich war der neue Manta nur als Fingerübung für die Designer geplant, mit der die Marke aus dem Stellantis-Konzern mal wieder in der Öffentlichkeit etwas Aufmerksamkeit erzeugen konnte. Jetzt hat Opel-Chef Michael Lohscheller (52) aber tatsächlich einen neuen Opel Manta als Serienauto angekündigt. „Der höchst emotionale Manta kommt in einer rein elektrischen Version zurück“, erklärte er und versprach den Manta-e für Mitte dieses Jahrzehnts.

Dass das aber nur die halbe Wahrheit ist, müssen Fans beim Anblick des ersten Computer-Renderings des Autos einsehen: Da ist nämlich nicht mehr das quietschgelbe, lustige Coupé zu sehen, das jetzt wochenlang durch die Medien fuhr und tatsächlich an Manni Mantas Disco-Abschleppwagen erinnerte, sondern ein SUV. Mit schlanken Coupé-Linien natürlich, wie es sich für solche Crossover derzeit gehört, aber eben trotzdem ein höher gelegter Viertürer für die Familie. Die Studie visualisiert die andere große Nachricht des Autobauers: 2028 reiht sich Opel in die Riege der Herstelle ein, die dann nur noch rein elektrische Modelle verkaufen wollen. Damit dürfen die Rüsselsheimer im Stellantis-Konzern den sauberen Vorreiter geben.

Mit Opel hat Stellantis-CEO Carlos Tavares (62) die perfekte Marke als Speerspitze für die Elektrifizierung auserkoren. Sie ist, teils unter dem Namen Vauxhall, vor allem in Ländern wie Deutschland präsent, in denen sich Stromer gerade etablieren. Zudem sollen sich die Rüsselsheimer künftig im Elektro-affinen China beweisen: ein Markt, auf dem SUV überaus beliebt sind, aber Coupés leider gar nicht. Das dürfte einer der Gründe dafür sein, besagten Crossover zu planen, der jetzt eben Manta heißt.