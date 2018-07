Parkplatzwächter verliert Auto von Familie und behauptet Unglaubliches

Als eine Familie aus dem Urlaub zurückkommt, traut sie ihren Augen nicht. Ihr Auto ist nicht mehr da und der Parkplatzwächter stellt eine krasse Behauptung auf.

Viele Reisende kennen das Problem: Wohin mit dem Auto am Flughafen, wenn man zwei Wochen in den Urlaub fliegt? An vielen Flughäfen weltweit gibt es spezielle Parkplatzanbieter, die Stellplätze bereitstellen oder für die Urlauber ihr Auto parken.

Auto verschwindet und taucht einen Monat später demoliert auf

So einer Firma hat auch eine Familie aus Manchester ihr Auto anvertraut. Aber als sie nach zwei Wochen aus dem Türkei-Urlaub zurückkommt, ist das Auto nicht mehr da. Und es kommt noch schlimmer. Die Parkplatzfirma habe behauptet, das Auto wäre nie bei ihnen gewesen, berichtet das News-Portal "Mirror".

Erst nach über einem Monat sei das Auto wieder aufgetaucht. Auf einem Grundstück, dass der Parkplatzfirma gehört. Das Martyrium der Familie sei damit aber noch nicht beendet gewesen, so Mirror weiter.

Abscheulicher Gestank und zahlreiche Schäden

Denn das Auto sei demoliert worden und habe abscheulich gerochen, erklärte der Familienvater dem Online-Portal. Unbekannte hätten das Dach eingedellt, die Seitenspiegel abgebrochen und den Lack zerkratzt.

Zwar hätte die Parkplatzfirma die Buchung der Familie erhalten, aber das Auto sei nie von einem Mitarbeiter abgeholt worden. Schuld sei der Familienvater. Er habe offenbar eine andere Firma angerufen, um das Auto abholen zu lassen, zitiert Mirror die betroffene Firma.

Der Vater wiederum behauptet, er habe die Telefonnummer auf seiner Buchungsbestätigung angerufen. Die Polizei ermittle noch, ob das Auto gestohlen wurde oder die Firma das Auto einfach irgendwo abstellte.

