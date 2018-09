Passt in jede Parklücke: Kleinstes Auto der Welt jetzt mit innovativer Neuerung

Dieses Auto ist so winzig, dass es von Hand weggeschoben werden kann. In den 60er-Jahren auf englischen Straßen öfters unterwegs, erlebt es heute ein Update.

Der Traum eines jeden Städters: ein Auto, das in noch so kleine Parklücken passt. Mit der Peel P50 kein Problem. Das Mini-Auto steht mit seinen rund 1,30 Metern Länge, ein Meter Breite und 1,20 Metern Höhe als kleinstes Auto der Welt sogar im Guinessbuch der Rekorde.

Die Neue Peel P50 ist ein paar Zentimeter größer

Der Kleinstwagen ging erstmals 1961 auf der britischen Isle of Man vom Band. Produziert wurde nur bis Mitte der 60er-Jahre, weshalb die Peel P50 vor allem unter Sammlern sehr begehrt - und entsprechend teuer ist.

2008 gab es die ersten neuen Modelle des Einsitzers: Zwei britische Unternehmer lassen die Peel P50 seitdem wieder aufleben. Sie fertigen den Winzling auf drei Rädern auf Anfrage an. Dabei ist die Neuauflage ein bisschen größer als das Original: drei Zentimeter länger und fünf Zentimeter breiter. Damit ist der Auto-Zwerg 1,33 Meter lang und 1,05 Meter breit. Zum Vergleich: Ein Smart misst etwa 2,70 Meter mal 1,55 Meter.

Die Peel P50 gibt es jetzt auch als E-Auto

Der Kleinstwagen ist allerdings nur als Moped zugelassen: Wie bei einem Moped ist auch in der P50 ein Motor von Honda mit 49 Kubikzentimetern Hubraum eingebaut. Erlaubt sind damit maximal 45 Kilometer pro Stunde und der Verbrauch liegt bei rund zwei Litern auf 100 Kilometer.

Die Besonderheit an der neuen P50: Es gibt das Auto auch mit Elektromotor am Hinterrad. Damit kommt man aber nur 20 Kilometer weit. Ebenfalls ein Manko: der Preis. So soll eine neu angefertigte Peel P50 über 16.000 Euro kosten.

