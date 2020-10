Oranger Pfeil auf der Autobahn: Was bedeutet das merkwürdige Verkehrsschild?

Die Schilder auf Deutschlands Straßen sind manchmal rätselhaft. Ab und zu fällt einem auf Autobahnen ein Verkehrsschild mit orangem Pfeil ins Auge – doch die wenigsten wissen etwas damit anzufangen. Kennen Sie seine Bedeutung?

München – Mit dem orangen Pfeil werden wir im alltäglichen Verkehr nicht allzu häufig konfrontiert, denn das Verkehrszeichen steht nicht an jeder Straßenecke. Daher verwundert es auch nicht, dass vielen Autofahrern schleierhaft ist, was es eigentlich bedeuten soll. Wissen Sie, um was es geht – und warum Sie das Verkehrsschild nur auf Autobahnen finden?

Wir haben des Rätsels Lösung: Bei dem großen orangen Pfeil, der auf schwarzumrandeten weißen Schildern prangt, handelt es sich um einen sogenannten „Umlenkungspfeil“. Die ungewöhnlichen Schilder weisen auf Umlenkungsführungen innerhalb des Autobahnsystems hin. Den kompletten Artikel zum Orangen Pfeil und die Details zu seinen Hintergründen lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks