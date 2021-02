Pflegerin bleibt mit Fiat Tipo im Schnee stecken – „Helfer“ stellen sich als dreiste Diebe heraus

Eine Pflegerin muss zum Dienst, bleibt aber im Schnee stecken. Spontan helfen ihr drei junge Männer. Doch ehe sie sich’s versieht, steht sie ohne ihren Fiat Tipo da.

Gütersloh – Dreist und hinterhältig: Anders kann man wohl es nicht in Worte fassen, was der Mitarbeiterin von Waltraud Karp jetzt passiert ist. Letztere ist Chefin des Pflegedienstes „Die Karbolmäuse“ in Gütersloh. Das Schneechaos der vergangenen Tage macht es aber ihr und ihren Angestellten alles andere als einfach, die Patienten zu versorgen.

Eine 39-jährige Mitarbeiterin von Karp macht sich frühmorgens auf, um ihre Tour zu starten, in der sie an elf Stationen hilfebedürftige Senioren versorgen soll. Nachdem sie das erste Ehepaar betreut hat und gegen 6:30 Uhr wieder in den Firmenwagen, einen Fiat Tipo, einsteigen will, passiert es: Sie fährt sich fest. Daher war die Altenpflegerin mehr als erfreut, als drei junge Männer anbieten, ihr zu helfen. „Ein Mann setzte sich ans Steuer, die anderen schoben den Wagen an.“ Und tatsächlich: Die Männer schaffen mit vereinten Kräften, den Fiat* Tipo aus dem Schnee zu befreien. Doch statt den Wagen wieder zu stoppen, fährt der Fahrer einfach weiter – seine Freunde laufen hinterher und springen nach einigen Metern ebenfalls ins Auto. Alles zum mega-dreisten Diebstahl des Pflege-Mobils im westfälischen Gütersloh lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks