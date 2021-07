Land Rover Defender PHEV im Test: Was taugt der Teilzeit-Stromer im Gelände?

Unterstützung durch E-Motor

+ © Land Rover Der Land Rover Defender ist nun erstmals auch als Plug-in-Hybrid zu haben – mit einer E-Reichweite von bis zu 53 Kilometern. © Land Rover

Zum ersten Mal bietet Land Rover den Nachfolger des legendären Defender auch als Plug-in-Hybrid an. Eine erste Ausfahrt mit dem Teilzeit-Stromer im Gelände.

Coventry (Großbritannien) – Der neue Land Rover Defender PHEV wühlt sich durchs Gelände. In der Nähe von Manresa, nordwestlich von Barcelona, will Land Rover zeigen, dass der Nachfolger dem legendären „Landy“ nicht nur ebenbürtig, sondern deutlich überlegen ist. Und das auch im rein elektrischen Fahrbetrieb. Denn erstmals gibt es den Defender auch mit Plug-in-Hybrid. Und der schafft bis zu 53 Kilometer lautlos und mit purer Elektrokraft. Unter der Haube des Fünftürers arbeitet ein Duo, bestehend aus einem Zwei-Liter-Benziner der Ingenium-Reihe und einem Elektromotor. Der Benziner leistet 221 kW / 300 PS, der Stromer steuert 105 kW / 143 PS bei. Macht eine Systemleistung von 297 kW / 404 PS.

Der Stromverbrauch bei rein elektrischem Fahrbetrieb liegt bei 23,8 kWh je 100 Kilometer. Wer mit dem Land Rover Defender PHEV sauber durchs Gelände will, der hat auch im per Knopfdruck wählbaren reinen Elektromodus kein Problem, wie 24auto.de berichtet. Der Defender liefert Dank der linearen Kraftentfaltung sein maximales Drehmoment von der ersten Umdrehung her. Auch unter Strom kann er mit normaler und mit Geländeuntersetzung angetrieben werden. Automatik ist ohnehin an Bord. Kombiniert mit den elektronisch geregelten Luftfedern schafft sich der neue Defender auch elektrisch nahezu überall durch. Im Gelände also schafft der neue Defender mehr weg als sein Vorgänger.