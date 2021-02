Pick-up versinkt in eisigen Fluten – doch Fahrer ist noch eingesperrt (mit Video)

Schneechaos, extreme Winde und ein Pick-up mittendrin: Schließlich kommt es zur Katastrophe. Die Feuerwehr muss schnell handeln, um die Insassen aus dem eiskalten Wasser zu retten.

Stamford (Connecticut) – In den USA wütet an der Nordostküste ein gewaltiger Sturm, auch „Nor’easter“ genannt. Er kommt nicht nur mit massiven Windgeschwindigkeiten, sondern bringt auch großen Schneemassen mit. Zum Leidwesen eines Paares aus Stamford, im US-Bundesstaat Connecticut. Das Pärchen war jetzt genau am Höhepunkt des Schneechaos in der Nähe des Cummings Park an der Meerenge Long Island Sound unterwegs, als es plötzlich auf einer vereisten Wasserfläche mit seinem Pick-up einbricht. Die Frau, die sich noch in den Laderaum des weißen Trucks retten kann, verständigt sofort die Polizei und die Feuerwehr von Stamford.

Doch nur kurze Zeit später passiert es: Aufgrund der extremen Winde und des unruhigen Gewässers versinkt der Pick-up komplett. Die Taucher schlagen daher die Heckscheibe der Fahrerkabine ein, die sich bereits mit Wasser füllt und einer von ihnen kann schließlich den Mann durch das Fenster aus dem Wagen herausziehen. Alles zum dramatischen Pick-up-Vorfall auf dem trügerischen Eis lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks