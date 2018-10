Pilotprojekt: In Frankfurt befördert die Tram nicht nur Passagiere

Von der Tram auf Lastenrad: In Frankfurt sollen Pakete testweise per Straßenbahn transportiert werden.

Der Online-Handel boomt und die Paketlieferanten verstopfen Straßen und Fußwege. Wie Städte das Verkehrschaos lindern könnten, testet Frankfurt mit einer nicht ganz neuen Idee.

DHL, Hermes oder UPS: Egal in welcher deutschen Großstadt man unterwegs ist, die Paketlieferdienste und ihre Wagen sind schon da; auf Straßen und Fußwegen. Und ein Ende ist wohl erstmal nicht in Sicht. Denn der Online-Handel und Paketversand boomt.

Von der Tram aufs Lastenfahrrad

Was für den Kunden praktisch ist, ist für Autofahrer ärgerlich. Der Verkehr ist schon chaotisch genug, auch ohne Lieferwagen. Aber was lässt sich dagegen unternehmen? Die Stadt Frankfurt versucht es mit einer Idee, die bereits in den 1960er Jahren aufkam: Straßenbahnen.

Per Tram sollen Pakete umweltfreundlicher und schneller ausgeliefert werden. Aber die Bahnen sind nur ein Teil dieses Pilotprojektes. Sie transportieren sogenannte Mikrodepots zu Umschlagplätzen in die Frankfurter Innenstadt. Von da aus übernehmen Lastenfahrräder die Auslieferung an den Kunden.

Drohende Fahrverbote erfordern Alternativen

Der Hessenschau erklärte der Frankfurter Verkehrsdezernent Laus Oesterling (SPD), dass bereits in den 60er Jahren Güter per Straßenbahn in Deutschland transportiert worden seien. Aufgrund der drohenden Fahrverbote ab 1. Februar 2019 in Frankfurt müssten neue Wege gefunden werden, die Flut an Paketen auszuliefern - und Straßenbahnen könnten dabei helfen.

Ob sich mit den Pakettrambahnen wirklich der Verkehr in der Frankfurter Innenstadt entlasten lässt und die Idee auch für andere Großstädte geeignet ist, muss der großangelegte Test im Herbst zeigen.

