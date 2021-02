McLaren Artura: Für einen Plug-in-Hybrid-Renner ist der Brite erstaunlich ...

Für den elektrifizierten McLaren Artura versprechen die Briten extreme Fahrleistungen. Doch in einer Kategorie beeindruckt der Plug-in-Hybrid-Renner besonders.

Woking – Ein neuer McLaren mit Plug-in-Hybridantrieb war überfällig. Schließlich ist es schon knapp acht Jahre her, dass sich der McLaren P1 auf dem Genfer Automobilsalon im Scheinwerferlicht drehte und ein elektrifizierter Sportler gehört heute einfach zum guten Ton. Das Tor zur neuen Ära des englischen Supersportwagenbauers stößt der McLaren Artura auf. Statt eines knackigen Achtenders verrichtet nun ein Dreiliter-Sechszylinder mit 430 kW (585 PS) plus elektrischer Unterstützung von 70 kW (95 PS) die Arbeit. Das Zusammenspiel der beiden Antriebswelten resultiert in einer Systemleistung von 500 kW (680 PS) mit einem maximalen Drehmoment von 720 Newtonmetern, wie 24auto.de berichtet.

Ein neues Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das rund 40 Millimeter kürzer ist als die bisherige Schaltung, sorgt dafür, dass die PS-Power geschmeidig in Vortrieb umgesetzt wird. Auch durch diese kompakte Bauweise ist das Chassis leichter als bisher und gleicht somit den Zusatzballast durch Elektromotor und Batterie aus: 1.395 Kilogramm bringt der McLaren Artura auf die Waage, erstaunlich leicht für einen PHEV-Renner und der Beweis, dass die Briten den Carbon-Leichtbau weiter perfektioniert haben. Die Fahrleistungen des McLaren Artura klingen jedenfalls vielversprechend: Nach drei Sekunden sind 100 km/h erreicht, nach 8,3 Sekunden 200 km/h und dann geht es weiter bis 330 km/h.