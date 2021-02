Sidney Hoffmann startet Podcast: Erster Gast des Tuners ist ein bekannter TV-Koch

Der Dortmunder Tuner Sidney Hoffmann startet ein neues Projekt: Er moderiert nun einen Podcast. Sein erster Gast ist ein prominenter Fernsehkoch.

Dortmund – Auf dem YouTube-Kanal des Dortmunder Tuners Sidney Hoffmann (41) herrscht schon seit Längerem Funkstille. Während sein ehemaliger Geschäftspartner Jean Pierre „JP“ Kraemer (40) nahezu täglich einen neuen Clip auf der Plattform postet, ist das letzte Video auf dem Kanal „Sidney Industries“ schon fast ein Jahr alt. In den Kommentaren darunter beschweren sich die Fans auch darüber, dass es schon so lange nichts Neues gibt. Im TV dagegen war Sidney Hoffmann zuletzt mit seiner Sendung „Sidneys Welt“ (DMAX) zu sehen. Ob sich aber auf seinem YouTube-Kanal in absehbarer Zeit wieder etwas tun wird, steht aktuell in den Sternen. Denn erst mal konzentriert sich der Tuner auf ein ganz anderes Projekt: Er startet seine eigene Podcast-Reihe– und auch sein erster Gast steht schon fest: Es ist ein bekannter TV-Koch.

Auf Instagram verkündete Sidney Hoffmann den Start seines eigenen Podcasts „AUTOmatisch Sidney". Darin werde es nicht nur um Autos gehen, erklärt der Tuner. Er spreche dabei immer mit prominenten Gästen. Wöchentlich soll es eine neue Folge geben – und zwar jeden Freitag „bei Spotify & Co.", wie der 41-Jährige hinzufügt. Die erste Folge ist bereits online. Erster Gast des frischgebackenen Podcast-Moderators Sidney Hoffmann ist TV-Koch Steffen Henssler (48), wie 24auto.de berichtet. „Mittelspurschleicher" lautet der Titel der ersten Ausgabe – und der gibt schon mal einen kleinen Hinweis, worum es unter anderem gehen wird.