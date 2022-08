Foto in den sozialen Medien

Die Polizei Schwaben-Nord postete in den sozialen Medien ein Bild eines Hubschraubers an einem Supercharger. Ganz echt war das jedoch nicht.

Elektroautos erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und könnten bereits 2035 einen Marktanteil von rund 80 Prozent haben. Entsprechend steigt auch die Nachfrage nach Ladesäulen, um die Akkus wieder aufzuladen. Doch oftmals werden diese von anderen Autofahrern blockiert – teilweise sogar bewusst. Die Polizei Schwaben-Nord hat in den sozialen Medien daher mit einem besonderen Post auf das Thema aufmerksam gemacht.

Auf Facebook, Instagram und Twitter postete die Polizei Schwaben-Nord am Dienstag ein Bild eines ihrer Hubschrauber, der scheinbar an einem von Teslas Supercharger lädt. Diese sind bekanntlich inzwischen teilweise auch für Fremdmarken nutzbar. Anlass für den Post war ein landesweiter Aktionstag in Bayern gegen zugeparkte Ladesäulen.

+ Ein Hubschrauber der Polizei Schwaben-Nord lädt an einem Supercharger – dank Photoshop. © Facebook (Polizei Schwben-Nord)

Polizeihubschrauber nutzt Supercharger: „Wie geil ist das denn“

Zudem dem Bild schrieb die Polizei Schwaben-Nord auf Twitter: „Verparkte Ladesäulen – ein Ärgernis für die, die sie brauchen. Deshalb stellt euch nur auf die ausgewiesenen Parkplätze, wenn Ihr euer Fahrzeug laden wollt und macht anschließend Platz.

Unser Hubschrauber hatte zum Glück mehrere freie Ladesäulen zur Verfügung.“

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Platz 10: BMW i3. Schon seit 2013 auf dem Markt, und immer noch recht beliebt: 12.178 BMW i3 wurden 2021 neu zugelassen. Trotzdem läuft die Produktion des City-Stromers mit knapp 300 Kilometern Reichweite nach insgesamt 250.000 Einheiten dieses Jahr ohne Nachfolger aus. Preis: ab 39.000 Euro. © BMW Platz 9: Fiat 500. Das aktuelle Modell des Kleinstwagens, auch als Fiat 500e oder Fiat 500 Elektro bezeichnet, wird ausschließlich als E-Auto angeboten. 2021 fand er 12.516 Kunden. Je nach Akku-Größe schafft der kleine, aber charakterstarke Cityflitzer aus dem Stellantis-Konzern 190 bis über 300 Kilometer. Preis: ab 26.790 Euro. © Fiat/Stellantis Platz 8: VW ID.4. Die Crossover-Variante des braven Grundmodells ID.3 mit größerem Innenraum und etwas Off-Road-Fähigkeit wurde im vergangenen Jahr 12.734 mal zugelassen. Die Reichweite der Top-Version gibt VW reichlich optimistisch mit 518 Kilometern an. Preis: Ab 46.515 Euro. © Ingo Barenschee/VW Platz 7: Škoda Enyaq iV. Der technische Ableger des VW ID.3 und ID.4 auf der MEB-Plattform ist mit 4,65 Metern etwas länger, und erfüllt somit das übliche Marken-Image als Alternative für die Familie. 13.026 Käufer und Leasingnehmer überzeugte das E-SUV mit offiziell bis zu 500 Kilometern Reichweite. Preis: ab 46.515 Euro. © Skoda Auto a.s. Hyundai Kona Elektro Platz 6: Hyundai Kona Elektro. Im Gegensatz zum neuen Ioniq 5 bietet Hyundai den seit Kona mit verschiedenen Antriebsversionen an, das seit 2018 verkaufte Elektroauto brachte es auf 17.240 Neuzulassungen. Die Motoren leisten 136 oder 204 PS, die Reichweite beträgt maximal 484 Kilometer. Preis: ab 35.650 Euro. © Hyundai Smart EQ fortwo Edition Bluedawn smart EQ fortwo edition bluedawn: stylish and electrifying eye-catcher Platz 5: Smart EQ Fortwo. Wie beim BMW i3 ist auch das Ende des Elektrozwergs besiegelt. Künftig kommen die Elektroautos aus China und als größere SUV daher. Das Original fand trotz seiner mickerigen Reichweite von offiziell 153 Kilometer noch 17.413 Abnehmer. Preis: ab 21.940 Euro. © Mercedes-Benz AG Renault Zoe Platz 4: Renault Zoe. Beim Crashtest versagte die aktuelle Version des französischen City-Stromers (null Sterne!), aber mit 24.736 Neuzulassungen war er hierzulande durchaus beliebt. Dank bis zu 395 Kilometern maximaler Reichweite eignet er sich auch für längere Trips. Preis: ab 33.140 Euro. © Renault VW ID.3 Platz 3: VW ID.3. Das Grundmodell des „Modularen E-Antriebs-Baukastens“ des VW-Konzerns gilt längst als elektrischer VW Golf, auch wenn sich manch Stromer-Fan einen etwas aufregenderen Auftritt gewünscht hätte. Europaweit brachte es der ID.3 mit seinen offiziell bis zu 553 Kilometern Reichweite schon auf über 100.000 Verkäufe, auf Deutschland entfielen 26.693 Zulassungen. Preis: ab 36.960 Euro. © VW VW e-Up Platz 2: VW e-Up. Seine große Beliebtheit führt zu seinem größten Nachteil: Immer wieder ist der kleine, 30.797 mal zugelassene Stromer ausverkauft, was letztendlich auch zu einer kräftigen Preissteigerung führte. Bis zu 260 Kilometer Reichweite gehen für diese Größe ok. Preis: ab 26.895 Euro. © VW Tesla Model 3 Platz 1: Tesla Model 3. Das Einstiegsmodell des Elektroauto-Pioniers sicherte sich mit 35.262 Neuzulassungen klar die Pole-Position, und schaffe es wochenweise sogar an die Spitze der Gesamt-Charts aller Pkw. Die Reichweite beträgt laut Werksangabe bis zu 547 Kilometer. Preis: ab 52.965 Euro. © Tesla

Bei dem Polizeihubschrauber handelt es sich jedoch nicht um einen Elektro-Heli, geschweige denn um ein Hybrid-Modell, wie einige Twitter-Nutzer spaßeshalber schrieben. Tatsächlich handelt es sich um eine Fotomontage, wie die Polizei Schwaben Nord in den Kommentaren unter dem Facebook-Post auch selbst zugibt.

Polizeihubschrauber nutzt Supercharger: Blockierte Ladesäulen – Bußgeld von 55 Euro droht

Auf Facebook und Instagram weist die Polizei Schwaben-Nord auch darauf hin, dass verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge nach einer Prüfung durch die Beamten abgeschleppt werden kann. „Gemäß Bußgeldkatalog führen Zuwiderhandlungen zu Verwarnungen zwischen 10 und 55 Euro. Je nachdem, gegen welches Verkehrszeichen verstoßen wurde.“ Tesla möchte Falschparker künftig aber gerne schon vorher ausbremsen.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Verparkte #Ladesäulen – ein Ärgernis für die, die sie brauchen. Deshalb stellt euch nur auf die ausgewiesenen #Parkplätze,wenn Ihr euer Fahrzeug laden wollt und macht anschließend Platz.

Unser #Hubschrauber hatte zum Glück mehrere freie Ladesäulen zur Verfügung 😉. #PolizeiBayern pic.twitter.com/n6zf6AcdEW — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) August 9, 2022

In den sozialen Medien kommt die Photoshop-Aktion derweil sehr gut an und erntete die von der Polizei erhoffte Aufmerksamkeit. Der Großteil der Nutzer auf Facebook, Instagram und Twitter reagierte dabei mit sehr viel Humor:

„Wie cool wollt ihr eure Info-Beiträge machen? PP-SWN: Ja!“

„Bin gespannt, wann der erste bei Euch anruft und sagt: Da blockiert ein Hubi eine E- Ladestation. Könnt ihr den abschleppen?“

„Wie geil ist das denn?!“

„Supi! Endlich elektrisch fliegen!“

„Täuschend echt, aber er ist ein wenig klein geraten. Etwas höher als ne Ladesäule ist so ein Heli dann doch.“

„Sehr schöne Aktion! Aber so belegt der Hubschrauber 2 Ladesäulen!“

Rubriklistenbild: © Facebook (Polizei Schwben-Nord)