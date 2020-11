Kurioses Foto: Polizei stoppt Transporter, der einen Transporter mit Auto transportiert

Die Polizei muss nicht schlecht gestaunt haben, als sie vor dieser Fahrzeugkombi stand. Die Weiterfahrt des Transporters musste sie dennoch untersagen.

Der Alltag erzählt die besten Geschichten. Dieser Spruch beweist seine Gültigkeit immer wieder aufs Neue. Kürzlich erst versuchte ein Stuttgarter, seinen übergroßen Fernseher zu transportieren – während seine Beifahrerin im Kofferraum lag, um diesen festzuhalten*. Und dank der fleißigen Social Media Abteilung der Polizei dürfen wir an solchen Schmankerln auch immer wieder teilhaben. Das jüngste Beispiel dieser Reihe: Ein Transporter, der einen Transporter transportiert, der ein Auto transportiert.

Polizei hält überbeladenen Transporter auf

Die Beamten werden große Augen gemacht haben, als sie das Gefährt gesehen haben. Es mag auch völlig irrsinnig klingen, ist aber wahr – sehen Sie selbst:

Der Spruch in der Caption der Polizei ist übrigens eine Anlehnung an die Bremer Stadtmusikanten, traditionell Tiere, die aufeinander stehen. Neben dem Witz der Polizei NRW Krefeld noch die etwas ernstere Ansage, dass man die Transporterkombi wegen Übergewicht aus dem Verkehr ziehen musste.

Polizei antwortet User – Transporter hätte weiterfahren dürfen

Auf Twitter fragte unter demselben Post ein Nutzer, ob der Transporter auf diese Weise hätte weiterfahren dürfen, wenn er nicht das maximal zulässige Gewicht überschritten hätte. Darauf antwortete die Polizei salopp mit „Ja“. Das Problem sei schlicht und ergreifend das Gewicht gewesen – die Waage habe etwa 4520 Kilo zu viel angezeigt, berichtet unterdessen msn.

Weiterfahrt verboten: Unfallrisiko zu hoch

Dem Transporter untersagte die Polizei also die Weiterfahrt. Und das hat einen ganz logischen Grund: Ist ein Fahrzeug zu schwer beladen, kann beispielsweise eine Vollbremsung schwere Folgen haben. Denn das zusätzliche Gewicht auf dem Transporter kann dafür sorgen, dass die Bremsleistung eventuell nicht vollständig eingehalten wird, was zum Beispiel einen Auffahrunfall herbeiführt. Und dieser kann, vor allem bei solch großen Transportern, katastrophale Folgen haben. Neben einem Schmunzeln ob des kuriosen Anblicks des Zweifachtransports war also der mahnende Zeigefinger der Polizisten ebenfalls angebracht. (fh) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

