Porsche Cayenne Turbo GT: Sport-SUV schafft 300 km/h – dank richtig viel PS

Neues Aushängeschild

Der brandneue Porsche Cayenne Turbo GT wird zum PS-gewaltigen Aushängeschild der Cayenne-Familie.

Porsche setzt seiner Cayenne-Familie eine neue Krone auf. Der Porsche Cayenne Turbo GT bekommt nicht nur einen neuen Namen, sondern auch richtig viel PS und schafft 300 km/h Spitze.

Zuffenhausen – Es ist schon eine ganze Weile her, da war der Porsche* Cayenne in der Liga der sportlichen SUV die absolute Nummer eins. Doch die Konkurrenz hat in den vergangenen Jahren nicht nur auf-, sondern auch überholt. BMW X5 / X6 M, Mercedes-AMG GLE, Audi RS Q8 und Bentley Bentayga Speed* – sie alle donnerten selbst dem Aushängeschild Porsche Cayenne Turbo zuletzt davon. Damit soll mit dem brandneuen Porsche Cayenne Turbo GT nun Schluss sein – und das mit Knalleffekt!

Mit 471 kW / 640 PS und einem Leistungsnachschlag von 66 kW / 90 PS lässt der sportlichste aller Cayenne die meisten seiner Konkurrenten hinter sich. Optisch ist der Auftritt des Porsche Cayenne Turbo GT trotz der 850 Nm maximalen Drehmoments recht dezent. Auf der Landstraße spielt die Höchstgeschwindigkeit des Porsche Cayenne Turbo GT erst mal keine Rolle – doch auf der Rennstrecke soll endlich die 300-km/h-Marke fallen, an der sich der Porsche Cayenne in seinen Turbo-Versionen deutlich die Zähne ausgebissen hat. Der Rekord steht bisher bei 286 km/h. Bei derart hohem Tempo reckt sich der ausfahrbare Heckspoiler des neuen Cayenne Turbo GT ein paar Zentimeter höher in Luft, was nennenswert mehr Anpressdruck bei höheren Geschwindigkeiten bringt. Alle Details zum brandneuen Mega-Sport-SUV Porsche Cayenne Turbo GT lesen Sie im Ersteindruck bei 24auto.de* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.