Porsche Cayenne Turbo GT im Test: Neues SUV-Topmodell hebt ab

Power-SUV mit Verbrenner

+ © Porsche AG Rennstrecken-tauglich: der Porsche Cayenne Turbo GT © Porsche AG

Benziner in Bestform: Mit 640 PS markiert der Porsche Cayenne Turbo GT die Spitze der Baureihe. Doch seine Leistung ist gar nicht das Entscheidende.

Visby (Schweden) – Die Kuppe auf der Rennstrecke bei Visby auf der schwedischen Insel Gotland ist mehr Rampe als Hügel: Wir treffen die davorliegende Rechtskurve ziemlich gut, schießen den Hügel hoch und heben ab. Nur, dass wir nicht in einem fragilen Fluggerät sitzen, sondern in einem 2,2 Tonnen schweren Power-SUV – nämlich der neuen und stärksten Cayenne-Variante. Was der Porsche Cayenne Turbo GT auf den nordischen Asphalt zaubert, ist noch beeindruckender als die Flugeinlage. Das Entscheidende an diesem Quickstep ist das Zusammenspiel zwischen einer überarbeiteten Vorderachse, Reifen mit viel Grip, einem verfeinerten Allradantrieb und einer dazu passenden Achslastverteilung von 57 Prozent vorne zu 43 Prozent hinten.

Dieser Allradantrieb ist der erste, bei dem die sportliche Volkswagen-Marke die Lamellenkupplung aktiv kühlt. „So können wir die Vorderachse öfter nutzen und zudem ab dem Scheitelpunkt der Kurve mehr Drehmoment nutzen als beim Cayenne GTS“, erklärt Fahrwerkstechniker Kai Bremsat. Das Herz des Porsche Cayenne ist der V8-Biturbo mit 640 PS und einem maximalen Drehmoment von mächtigen 850 Newtonmetern, das zwischen 2.300 und 4.500 U/min anliegt. Um die Trägheit der größeren Schaufeln des Twin-Scroll-Turboladers auszugleichen, bleiben die Drosselklappen stets geöffnet und halten so einen Ladedruck vor, der da ist, sobald der Fahrer ihn abruft.

Ergänzt wird das Technikspektakel von einer Achtgangautomatik mit verkürzten Schaltzeiten und speziellen Pirelli-Hochleistungsreifen mit 22 Zoll. Bei idealen Verhältnissen erreicht der Porsche Cayenne Turbo GT nach 3,3 Sekunden die 100-km/h-Marke, und ist das einzige Modell der Baureihe, das 300 km/h schafft. Auch im alltäglichen Straßenverkehr schlägt sich der Athlet im SUV-Gewand wirklich gut. Natürlich ist das Fahrwerk straffer als beim Standard-Modell, wird aber selbst auf schlechten Straßen im Normal-Fahrmodus nicht unkomfortabel.