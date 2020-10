Range Rover Evoque P300e: Smartphone-App hilft beim Laden des Plug-in-Hybrid

Ein Kabel zwischen Steckdose und Batterie hilft, auch von Natur aus eher durstige Bauarten genügsam zu machen. So wird auch der Evoque zum Sparfuchs, wenn es um Spritverbrauch geht – und der Fahrer diszipliniert ist.

Gaydon – Der britische Geländewagen-Spezialist Land Rover* ergänzt seine meistverkaufte Baureihe Range Rover Evoque um ein Modell mit Plug-in-Hybrid. Der Allradler mit einer Gesamtleistung von 227 kW/309 PS hat eine elektrische Reichweite von 55 Kilometern. Die Batterie kann an der Steckdose aufgeladen werden.

Bei alledem behält der Evoque all die Vorzüge, die seine vielen Fans so schätzen. Kraftvoll, handlich, dazu eine punktgenaue und sanfte Achtgang-Automatik. Außerdem ein gepflegter Innenraum mit britischer Noblesse und nochmals verbesserte Online-Anbindung. So können per Smartphone-App die Ladevorgänge mithilfe eines Timers gesteuert werden, zum Beispiel wenn nachts ein günstigerer Stromtarif für die heimische Steckdose genutzt werden kann. Ein leerer Akku ist dort übrigens nach weniger als sieben Stunden wieder voll. Mit einer Wallbox dauert es knapp eineinhalb Stunden, bis 80 Prozent der Kapazität erreicht sind.