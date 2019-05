Rechtsfahrgebot: Welche Strafe droht, wenn ich es missachte?

In Deutschland und auf dem europäischen Festland gilt das Rechtsfahrgebot. Wer das missachtet, dem droht nicht nur eine Geldstrafe.

Egal ob in der Stadt, auf Landstraßen oder auf der Autobahn: In Deutschland und auf dem europäischen Festland gilt das Rechtsfahrgebot. Das heißt, Fahrzeuge müssen sich im Straßenverkehr zumeist auf der rechten Fahrbahnseite bewegen. Nur in Ausnahmefällen darf davon abgewichen werden - sonst drohen Strafen.

Die Straßenverkehrsordung (StVO) sieht dabei nicht nur ein allgemeines Rechtsfahrgebot vor, sondern listet auch all jene Situationen auf, die bei einer Missachtung des Gebots besonders schwerwiegend sind. Etwa, wenn Sie ein anderer Autofahrer überholen will oder an einer Kuppe. Auch zu enges Linksabbiegen oder zu weites Rechtsabbiegen ist verboten und wird geahndet.

Ausnahmen vom Rechtsfahrgebot

Doch es gibt auch Ausnahmen vom Rechtsfahrgebot: wenn Sie selbst überholen wollen, innerorts bei mehreren Fahrstreifen in einer Richtung (für Fahrzeuge bis zu 3,5 t) oder auch auf Autobahnen, "wenn die Verkehrsdichte das rechtfertigt" (§ 7 Abs. 1 der StVO).

Rechtsfahrgebot missachtet: Wie hoch fällt die Strafe aus?

Laut Bußgeldkatalog sieht eine Missachtung des Rechtsfahrgebotes Geldstrafen von etwa 80 bis 100 Euro vor, sowie einen Punkt in Flensburg. Fahrverbote werden in der Regel nicht ausgesprochen. Die Höhe der Strafe hängt jedoch auch davon ab, ob der Verstoß einen Unfall verursacht hat:

Bußgeldkatalog Rechtsfahrgebot Strafe Punkte Fahrverbot bei Gegenverkehr 80 Euro 1 - beim Überholtwerden 80 Euro 1 - bei Unübersichtlichtkeit 80 Euro 1 - in einer Kurve 80 Euro 1 - an einer Kuppe 80 Euro 1 - beim zu engen Linksabbiegen 80 Euro 1 - beim zu weiten Rechtsabbiegen 80 Euro 1 - mit Unfallfolge 100 Euro 1 - Quelle: bussgeldkatalog.org (Stand: 2019)

