Heute braucht’s den Regensensor – ausgerechnet diese Automarke hatte ihn zuerst

Bei Regen geht der Scheibenwischer automatisch an und je nachdem, wie nass es von oben kommt, wird die Intensität wie von Zauberhand geregelt. Möglich macht das ein Regensensor. So funktioniert er.

München – Drei Stufen hat der Scheibenwischer im Auto üblicherweise: Intervall-Wischen, langsam und schnell. Doch so richtig zum Regen will in der Regel keine der Stufen passen – entweder nervt dass ständige Wischen oder man hat zu viel Wasser auf der Scheibe. Ein Versuch der Autobauer, das richtige Maß zu finden, ist das verstellbare Intervall-Wischen. Meistens lässt sich die Intensität mit einem Drehregler feinjustieren, vor allem bei wechselnder Witterung kann aber auch das schnell lästig werden.

Abhilfe kann ein Regensensor schaffen: Zwar trifft die Technik, die 1994 erstmals serienmäßig in einem Peugeot* 406 angeboten wurde und inzwischen schon zur Standard-Ausstattung gehört, auch nicht immer hundertprozentig das richtige Maß, doch passt die intelligente Steuerung das Wisch-Intervall fortlaufend an. Und um das Ein- und Ausschalten braucht man sich auch nicht mehr zu kümmern. Sobald es von oben nass wird, nimmt der Wischer die Arbeit auf.