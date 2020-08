Škoda Enyaq: Der Einstiegspreis dürfte die Konkurrenz schocken

Elektro-SUV aus Tschechien

+ © Škoda Das Elektro-SUV Škoda Enyaq hat ähnliche Dimensionen wie ein Audi Q5. © Škoda

Ähnlich wie Volkswagen will Škoda in den kommenden Jahren gerade in Europa zu einer zentralen Elektromarke werden. Größer denn je ist dabei der Druck auf das Erstlingswerk, das SUV namens Enyaq.