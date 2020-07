Reisen im Wohnmobil: So viel kostet der Urlaub mit dem Camper

Die Corona-Krise hat so manche Urlaubspläne durcheinander gebracht. Statt Pauschalurlaub am Strand mieten in diesem Jahr viele Menschen ein Wohnmobil - für manche ein Abenteuer. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wer mit dem Wohnmobil einen Urlaub plant, sollte die Kosten bereits im Vorfeld berechnen. Die Reise könnte sonst unerwartet teuer werden.

Da die Möglichkeiten zum Verreisen dieses Jahr aufgrund des Coronavirus eingeschränkt sind, planen viele Menschen eine Reise mit dem Wohnmobil*.

Es empfiehlt sich, vor dem Camper-Urlaub die Kosten zu berechnen, da unerfahrene Wohnmobil-Neulinge sonst auf unerwartete Ausgaben stoßen könnten.

Welche das sind, erfahren Sie in dieser Übersicht.

Die Coronavirus-Pandemie führt dazu, dass unser Alltag noch immer eingeschränkt ist. Auch das Reisen ins Ausland erfordert, dass man die Regelungen der jeweiligen Staaten kennt. Aus diesem Grund planen viele Deutsche einen Urlaub in der Heimat und überlegen sich mit dem Wohnmobil zu verreisen. Viele Menschen nehmen aber fälschlicherweise an, dass das eine günstige Alternative sei, schließlich fallen Kosten für Flüge, Hotels oder ähnliches weg. Allerdings gibt es einige Ausgaben, die die Wohnmobil-Reise nicht ganz so günstig machen, wie so mancher glaubt. Folgende Kosten sollten Camper-Neulinge daher berücksichtigen.

Reise im Wohnmobil: Miete und Kaution

Wer selbst kein Wohnmobil besitzt und nur eine vorübergehende Miete anstrebt, der blickt natürlich zuerst auf den täglichen Mietpreis für das Fahrzeug. Im Durchschnitt fallen hier pro Tag zwischen 100 und 150 Euro für ein mittelgroßes Wohnmobil an. Zu beachten ist, dass in der Regel eine Kaution in Höhe der Selbstbeteiligung für die Versicherung hinterlegt werden muss. Das sind üblicherweise 1.000 bis 1.500 Euro, die der Mieter bei der Rückgabe des Fahrzeugs zurückerhält - vorausgesetzt das Fahrzeug weist keine Schäden vor.

Reise im Wohnmobil: Benzinkosten

Ein Wohnmobil ist wesentlich größer als ein herkömmlicher PKW und verbraucht daher entsprechend mehr Treibstoff. Die Kosten für den Verbrauch hängen natürlich davon ab, wie weit man mit dem Camper durchs Land fahren möchte. Der große Vorteil des Wohnmobils ist, dass der Urlaubsort schnell gewechselt werden kann - allerdings kostet die Weiterfahrt Geld. Das Wohnmobil-Ratgeber-Portal Womoguide empfiehlt für die Berechnung daher folgende Formel: Geplante Kilometer / 100 x Durchschnittsverbrauch x Preis pro Liter.

Kosten für Übernachtungen am Campingplatz

Zwar fallen die Kosten für ein Hotelzimmer weg, doch den Wohnwagen einfach am Straßenrand abzustellen und zu übernachten ist hierzulande nicht möglich. An einem Campingplatz führt daher kein Weg vorbei. Diese kosten in Deutschland pro Nacht etwa zwischen 10 und 30 Euro. Auf teureren Campingplätzen können es aber auch schon mal 50 Euro sein. Je nach Ausstattung des Campingplatzes sind zum Beispiel Stromanschluss, Frischwasser, W-LAN-Verbindungen oder Toiletten inklusive.

Weitere Kosten im Wohnmobil

In Deutschland gibt es keine Maut für Autos - wer jedoch ins Ausland fahren möchte, sollte sich über die örtlichen Regelungen informieren. In Österreich sind zum Beispiel Vignetten notwendig. Auch die Verpflegungskosten sind nicht außer Acht zu lassen. Für Frühstück, Mittag- und Abendessen müssen die Camper selbst sorgen. Wer es sparsamer angehen möchte, kann sich selbst mit Proviant aus dem Supermarkt eindecken - ein Besuch im Restaurant kann kostspieliger werden. (ök) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

