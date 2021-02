Neuer Porsche 911 GT3: Rennstrecken-Elfer knackt auf Nordschleife magische Marke

Porsche hat den den neuen 911 GT3 vorgestellt: Erstmals knackt der Rennstrecken-Elfer die magische Marke auf der Nürburgring-Nordschleife.

Stuttgart – Bei Porsche haben die Kunden üblicherweise Vorrang. Seit Generationen bekommen diese zuerst die neue Elfer-Generation zu fahren, während sich die Profis in Form der Rennfahrer meist knapp zwei Jahre gedulden müssen, ehe sie hinter das Steuer der neuen Generation gelassen werden. So ist es auch beim aktuellen Porsche 911 der Baureihe 992, denn diese wird erst jetzt als GT3-Tourenwagen-Variante vorgestellt. 17 Sekunden machen den nicht allzu kleinen und umso feineren Unterschied, denn ohne eine beeindruckende Rekordzeit auf der Nordschleife des Nürburgrings lässt sich eine neue Sportversion kaum publikumswirksam in Szene setzen. Der neue Porsche 911 GT3 umkreiste die 20,8 Kilometer lange Nordschleife des Nürburgrings in 6:59:927 Sekunden und somit einen Hauch unter der magischen Sieben-Minuten-Marke. Das sind jene 17 Sekunden schneller als der alles andere zahme Vorgänger der Generation 991, der bereits die Zeit des erfolgreichen 997 pulverisiert hatte.

Im Heck des neuen Porsche 911 GT3 der Generation 992 brüllt mit Hochdrehzahl ein alter Bekannter. Während die Serienelfer längst obligatorisch mit Turbopower unterwegs sind, arbeitet im GT3 auch weiterhin ein 4,0 Liter großer Sechszylinderboxer mit nur marginal erstarkten 375 kW (510 PS), wie 24auto.de berichtet. Der neue Heckdiffusor erzeugt viermal so viel Abtrieb wie beim Vorgängermodell, da die Frontdiffusoren im Zusammenspiel mit der breiteren Spoilerlippe für eine deutlich stärkere Anströmung des verkleideten Unterbodens sorgen. In der Summe generiert der neue Porsche 911 GT3 in der Basiseinstellung rund 50 Prozent mehr Anpressdruck als sein Vorgänger. In der Performance-Position steigt der Abtrieb bei Tempo 200 sogar um 150 Prozent. Der Preis für das Rennstreckenvergnügen: mindestens 167.518 Euro. Marktstart ist im Mai. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks