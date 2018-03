Revolution beim Scheibenwischen? Diese Idee soll alles ändern

Die Idee zweier deutscher Geschwister könnte eines Tages dazu beitragen, dass viel Wasser gespart wird - und zwar beim Scheibenwischen.

Rund 20 Liter im Jahr verbraucht jeder Autofahrer an Wasser - doch welche Alternative bietet sich an? Ein junges Geschwisterpaar aus Deutschland will die Antwort kennen.

Wasser sparen beim Scheibenwischen - so soll es funktionieren

Auf Youtube präsentieren Daniel und Lara Krohn - gerade mal elf und neun Jahre alt -, wie wir in Zukunft enorm viel Wasser beim Scheibenwischen sparen könnten. Der Plan: Regenwasser zum Putzen der Scheiben verwenden. Der Autobauer Ford unterstützte die Aktion.

So testeten die beiden ihre Idee eines Wasserauffangsystems zunächst an einem kleinen Modellfahrzeug, bevor sie ihre funktionstüchtige Technik an einer echten Windschutzscheibe realisierten. Für die geniale Erfindung belegten Daniel und Lara den ersten Platz beim Regionalwettbewerb "Schüler experimentieren".

Auf den Geistesblitz kamen sie im Urlaub mit den Eltern: "Da hatten wir das Problem, dass wir kein Spritzwasser mehr hatten und dann verschmierten unsere Scheiben natürlich. Dann sind wir auf die Idee gekommen, Regenwasser aufzufangen und in den Spritzwassertank zu leiten", erklärt Daniel im Video. "Wir konnten nicht glauben, dass niemand zuvor an so etwas gedacht hatte", berichtet außerdem die neunjährige Lara. Ford will die Technik nun weiterentwickeln und andere Möglichkeiten finden, Wasser aus der Natur aufzufangen.

Das sind die ersten Reaktionen auf die Scheibenwischer-Erfindung

Auch Nutzer auf Youtube finden die Idee klasse, fragen sich allerdings, wie es in der Praxis funktioniert: "Eine sehr schöne Idee, jedoch befürchte ich, wie andere bereits erwähnt haben, dass das Wasser ohne jegliche Zusätze nicht die gewünschte Wirkung erzielt und eine mögliche Verdünnung im Winter auch kritisch wird", heißt es zum Beispiel.

Doch sollte es eine Möglichkeit geben, das Konzept weiter zu entwickeln, könnte man durch die Erfindung jährlich fast sechs Milliarden Liter an Wasser sparen, wie Ford erklärt.

Von Franziska Kaindl

Rubriklistenbild: © Youtube/Ford Europe