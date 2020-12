Riesige Spinne im Auto löst Panik aus – mitten auf der Autobahn

Auf der Autobahn ist hohe Konzentration angesagt. Nur schwer umsetzbar, wenn plötzlich eine gigantische Spinne neben dem Kopf krabbelt.

Wenn es um gefährliche Tiere geht – sei es Menschen, die in Kontakt mit ihnen kommen, oder sogar mit ihnen kämpfen – ist der Schauplatz meistens klar: Richtig, Australien. Während in England Wohnungstüren in Autodächern steckenbleiben* und in Deutschland Frauen im Kofferraum liegen, um den übergroßen TV zu transportieren, gibt es in Australien gigantische Spinnen, die ins Auto krabbeln und die Insassen zu Tode erschrecken. So geschehen kürzlich in Sydney auf einer Autobahn, wo Fahrerin und Beifahrerinnen zunächst versuchen ruhig zu bleiben, die Situation aber schnell in Gekreische und Panik endet. Fairerweise muss man sagen: Die Spinne ist wirklich gigantisch groß.

Riesige Spinne im Auto: Panik auf der Autobahn

Die Angst vor Spinnen ist unter Menschen weit verbreitet. Krabbelt so ein Achtbeiner durchs Auto, während man mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs ist, kann das ein böses Ende nehmen – tragischerweise waren solche Situationen schon häufig Auslöser für schwere Unfälle. In diesem Fall schafft es die australische Fahrerin aber – trotz Panik und Hysterie der Beifahrerinnen im Auto – die Fahrt unbeschadet fortzusetzen, bis sie eine Ausfahrt erreicht und dort das Auto abstellen kann. Eine beachtliche Leistung, krabbelt die riesige Spinne doch über und neben ihrem Kopf durchs Auto. Eine der Beifahrerinnen dokumentierte den Vorfall auf Video, das die britische Daily Mail auf Facebook postete. Sehen Sie selbst:

User diskutieren im Internet: War die Spinne gefährlich?

In den Facebook-Kommentaren zu dem Video ist man sich weitgehend einig, dass es sich bei der Spinne um eine sogenannte Huntsman-Spinne handelt. Auf Deutsch wird diese mit Riesenkrabbenspinne übersetzt – eine passende Bezeichnung, bedenkt man die Größe des Tiers. Für den Menschen sind sie jedoch ungefährlich, da ihr Biss nicht giftig und somit auch nicht tödlich ist – Schmerzen verursacht er aber allemal. (fh) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

