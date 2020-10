Neuer Rolls-Royce Ghost: Die Türen können jetzt auch ...

Wo soll das noch hinführen? Schon der kleine Rolls-Royce ist über 5,5 Meter lang. Dabei wollte die Luxusmarke beim neuen Ghost bewusst auf Opulenz verzichten.

München – Eine Sache kann man Rolls-Royce* wirklich nicht vorwerfen. Der britische Luxushersteller ist ernsthaft um einen Dialog mit seinen Kunden bemüht. Viele von ihnen sind am Stammsitz im südenglischen Goodwood persönlich bekannt, alle anderen zumindest namentlich. „Wir sind mit Sicherheit der Hersteller, der den engsten Kontakt zu seinen Kunden hält“, erklärt Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös stolz. Und während andere Hersteller mit klinischen Studien versuchen, den Geschmack ihrer Kunden abzuschätzen, wählt man bei Rolls-Royce den direkten Weg – etwa bei Abendessen mit dem CEO. Müller-Ötvös und sein Team haben gelernt, gut zuzuhören. Zum Beispiel auch, was ihnen Ghost-Besitzer über ihr Fahrzeug berichten und wie sie sich einen neuen Ghost vorstellten. Reduzierter sollte er sein, so die einhellige Meinung auf dem ganzen Globus.

Dass im neuen Ghost nun auch zeitgemäßes Infotainment und viele Fahrerassistenzsysteme* von der Konzernmutter BMW Einzug hielten, ist ein Umstand, der den zunehmend veränderten Nutzungsgewohnheiten geschuldet ist. „Inzwischen werden rund 80 Prozent aller Ghost vom Besitzer selbst gefahren", weiß Müller-Ötvös, „selbst aus China wissen wir, dass viele Kunden unter der Woche mit Chauffeur unterwegs sind, am Wochenende aber selbst am Steuer sitzen." Trotzdem kommt der Luxus für die Fondpassagiere nicht zu kurz. Das zeigen die wie üblich gegenläufig anschlagenden hinteren Türen: Sie lassen sich nicht nur auf Tastendruck schließen, sondern erstmals auch elektrisch öffnen. Der Vorgang erfolgt durch zweimaliges Ziehen am Türgriff – ein einfacher Knopfdruck wäre in den meisten Märkten der Welt nicht zulassungsfähig.