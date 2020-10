Aufgrund von EU-Vorschriften: Rolls-Royce darf legendäre Kühlerfigur nicht mehr verkaufen

Die Kühlerfigur „Spirit of Ecstasy“ von Rolls-Royce ist weltbekannt und ein Markenzeichen der Luxus-Fahrzeuge aus Goodwood, die seit 2000 zur BMW AG gehören. Eine Aktualisierung der EU-Sicherheitsnormen bedeutet jedoch das Aus der illuminierten „Flying Lady“.

München – Einst zählte die beleuchtete Kühlerfigur zu den kuriosesten Extras, die man für Geld kaufen konnte. Die 4.000-Euro-Option wurde gerne von Rolls-Royce*-Kunden bestellt. Doch nun fällt die in Kristall-Glas ausgeführte Figur der Regulierungswut in Brüssel zum Opfer, wie die Daily Mail berichtet. Bereits Anfang 2019 wurde die beliebte Option zurückgezogen, da sich die EU-Vorschriften zur Beleuchtung von Autos geändert hatten. In der betreffenden Regelung Nummer 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) geht es um einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaus von Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen. Während der Brexit-Verhandlungen gilt auf der britischen Insel noch das EU-Recht.

Die beleuchtete Version der „Spirit of Ecstasy" war erstmals im Jahr 2016 auf der Studie Rolls-Royce 103EX zu sehen. Wenig später hielt das Gimmick in den Preislisten der Serienmodelle Einzug. Drei Jahre lang durfte „Emily" auf den Kühlern der verschiedenen Rolls-Royce-Modelle strahlen. Jetzt reagiert der Luxusauto-Hersteller auf die Änderung der EU-Vorschriften. Es dürfen demnach keine Fahrzeuge mehr mit der illuminierten Kühlerfigur ausgeliefert werden. Außerdem müssen bereits im Verkehr befindliche Modelle in die Werkstätten zurückgerufen werden, damit dort die Kristallglas-Version gegen eine normale Variante ausgetauscht werden kann.