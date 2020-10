Autofahrer aufgepasst: Dieses Verkehrsschild könnte eine „Falle“ sein

Ein Sackgassenzeichen mit einem besonderen Zusatzschild sorgt auf Twitter für Schmunzeln. Ist dieses Schild bloß eine „Falle“?

Auf Twitter hat ein mal etwas anderes Verkehrsschild für Erheiterung im Netz gesorgt. „Glaube, das ist eine Falle“, schrieb dort jemand zu dem Foto. Darauf zu sehen ist ein Sackgassenzeichen*, ergänzt durch ein Zusatzschild „keine Wendemöglichkeit“, wie man es durchaus im Straßenverkehr kennt. Doch darunter hängt noch ein drittes, unübliches Schild mit der Botschaft „Durchfahrt nur für Hochzeitsgesellschaften“ – und das wiederum sorgte bei vielen Usern für Schmunzeln.

Glaube, das ist eine Falle. pic.twitter.com/ouj5HcxHAu — La vie en sauce (@asphaltflausch) October 10, 2020

So viel dazu auf Twitter. Bleibt zu hoffen, dass es für das Brautpaar im echten Leben keinen „Sackgassen“-Ärger gab. Normalerweise ist es bei Sackgassen ganz einfach geregelt: „Bei einer Sackgasse oder auch Stichstraße handelt es sich grundsätzlich um eine Straße, die vor allem für den Verkehr der Anlieger gedacht ist“, schreibt das Portal www.bussgeld-info.de. „Eine Nutzung erfolgt darüber hinaus durch Dienstleister wie die Müllabfuhr, die Post und Co., die zu den Anwohnern gelangen wollen. Ein Durchgangsverkehr erfolgt hingegen nicht, weshalb die Sackgasse in der Regel als verkehrsberuhigt gilt.“

Das als „Sackgasse“ bezeichnete Verkehrsschild trete nicht immer alleine auf. Ein sogenanntes Zusatzzeichen könne zum Beispiel dazu dienen, auf Besonderheiten hinzuweisen, so das Portal. „So zeigt ein entsprechendes Schild, dass eine Sackgasse keine Wendemöglichkeit bietet und die Verkehrsteilnehmer ggf. im Rückwärtsgang wieder aus der Straße hinausfahren müssen.“

Ist das Parken in Sackgassen eigentlich erlaubt?

Wann drohen bei wirklichen Sackgassen eigentlich Bußgelder? So viel vorab: Eine Sackgasse unterscheidet sich gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nicht groß von "normalen" Straßen. Deshalb ist das Parken selbstverständlich erlaubt. Zu beachten ist, dass nur in Fahrtrichtung – also am rechten Fahrbahnrand – geparkt werden darf. Parken in Sackgassen ist allerdings nicht erlaubt, wenn ein entsprechendes Verkehrszeichen aufgestellt ist, es sich um einen unübersichtlichen Platz handelt, sich der Parkplatz vor einer Zufahrt befindet oder der Bordstein abgesenkt ist.

Parken in Sackgassen mit Wendehammer

Befindet sich in der Sackgasse ein Wendehammer, gibt es einige Einschränkungen für parkwillige Autofahrer. Ist die Sackgasse zu eng, kann das Parken verboten werden. Denn beim Abstellen eines Fahrzeuges muss ein Mindestabstand von drei Metern zur anderen Fahrbahnseite eingehalten werden.

In solch einem Fall darf auch nicht gegenüber von einer Ausfahrt geparkt werden. Auch das Parken in einer Kurve des Wendehammers ist nicht gestattet. Die Wendeanlage ist dafür da, dass größere Fahrzeuge – z. B. Müllabfuhren – einfacher eine Sackgasse verlassen können. Hier erfahren Sie mehr über die einzelnen Bußgelder in Sackgassen. (ahu)

