So wischen Ihre Scheibenwischer wieder ohne Schlieren

Abgenutzte Scheibenwischer hinterlassen eher Schlieren, als dass sie für Durchblick sorgen. Doch es muss nicht gleich Ersatz her. Hier erfahren Sie eine Alternative.

Es braucht nicht viel: Nur einmal über eine gefrorene Autoscheibe wischen und schon leidet die Qualität der Scheibenwischer. Wenn Ihnen das passiert, sollten Sie unbedingt handeln. Denn eine eingeschränkte Sicht ist im Straßenverkehr extrem gefährlich und darf nicht unterschätzt werden. Selbst kleine Schlieren sind da ein Hindernis.

Allerdings müssen Sie sich nicht gleich ein neues Paar Scheibenwischer anschaffen. Im Handel gibt es mittlerweile für wenige Euro sogenannte Nachschneider, mit denen Sie Ihre Wischer schleifen können.

So schneiden Sie Ihre Wischblätter nach

Ein Nachschneider lässt sich ziemlich einfach verwenden: Klappen Sie die Wischerblätter nach vorne und reinigen Sie die Gummilippen gründlich mit einer Spülmittellösung. Ziehen Sie das Schneidegerät gleichmäßig mit leichtem Druck an den Wischern entlang. Ein schmaler Gummistreifen wird sich von den Wischblättern lösen - zurück bleibt ein scharfes Profil. Meistens bleibt vom Nachschneiden eine kleine Kante übrig, die Sie mit einer Schere entfernen sollten. Danach waschen Sie die Gummilippen noch einmal mit einem nassen Schwamm ab und testen, ob die Blätter wieder ordentlich wischen.

Scheibenwischer nachschneiden: Darauf müssen Sie achten

Das Schneiden der Scheibenwischblätter fordert eine ruhige Hand, da ein Zweitversuch meist nicht mehr möglich ist und die Qualität hinterher schlechter sein kann als zuvor. In der Regel lässt sich jedoch drei bis viermal nachschneiden, bevor neue Wischer nötig werden.

Halten Sie deshalb immer einen Ersatz bereit. Achten Sie außerdem darauf, dass bei dem Vorgang Zimmertemperatur herrscht, da sich kaltes Gummi schlechter schneiden lässt. Im Notfall können Sie die Blätter auch abmontieren.

Sind die Scheibenwischer zu alt, lohnt sich selbst ein Nachschneiden nicht mehr. Nach 24 Monaten verändern laut dem ADAC UV- oder Ozoneinwirkungen das Material schließlich so sehr, dass auch eine neue Kante für keine Besserung der Qualität sorgt. In dem Fall müssen neue Wischer her.

Von Franziska Kaindl