Pflegekräfte stecken wegen Schneechaos im Stau – und impfen erst mal Autofahrer gegen Covid-19

Diese Pflegefachkräfte reagieren ganz cool, als sie im Stau inmitten eines Schneechaos stecken bleiben. Stattdessen packen sie an und nutzen die Zeit sinnvoll.

Hayes Hill (Oregon) – Im Stau zu stehen ist für viele Autofahrer lästig und nervenaufreibend. Doch ein Pflegeteam aus dem US-Bundesstaat Oregon hat jetzt solch einen Stau zum Anlass genommen, um anderen Autofahrern etwas „Gutes“ zu tun. Sie haben sie gegen Covid-19 geimpft! Doch wie kam es dazu? Als die Gruppe wie viele andere auf dem Highway 199 bei Hayes Hill in Josephine County wegen eines Schneechaos in einer Autoschlange stehen müssen, kommt ihnen die kuriose Idee, wie 24auto.de berichtet.

Doch die hat einen ernsthaften Hintergrund: Wie das Gesundheitsamt des Countys berichtet, sollen die Impfdosen, die das Team dabeihatte, kurz davor gewesen sein abzulaufen. Aus diesem Grund nahmen die Pflegekräfte kurzerhand die Spritzen in die Hand und sind von Auto zu Auto gegangen, um freiwillige Insassen zu impfen. Bilder von der Aktion hat das Gesundheitsamt schließlich auf Facebook hochgeladen. Das Interessante daran: Die Gruppe hatte noch vor dem Stau eine Massenimpfung an einer lokalen Highschool durchgeführt und hatte noch sechs Impfdosen am Ende des Tages übrig. Und diese wurden schließlich an den Mann und die Frau in den Autos gebracht. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks