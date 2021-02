Audi A4 Avant allroad schleppt Schwertransporter bei Schnee den Berg hoch – „Wow!“

Extrem-Einsatz für einen Allrad-Audi: Ein spektakuläres Instagram-Video zeigt, wie ein A4 Avant allroad bei Schneetreiben am Berg einen Schwertransporter „abschleppt“.

Ulm – Erst kürzlich wurde der Fahrer eines Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro im Netz frenetisch gefeiert, weil er im Schneetreiben auf der B14 zwischen Michelfeld und Mainhard (Landkreis Schwäbisch Hall) einen Tanklaster den Berg hochgezogen hatte. Tatsächlich hatte ein Autohaus im Anschluss den Fahrer sogar ausfindig gemacht und ihm ein Audi-Geschenkpaket überreicht – weil es seine Aktion als eine klasse Werbung für den Ingolstädter Autobauer empfand. Nun ist im Netz erneut ein Video aufgetaucht, das nicht minder spektakulär ist. Und wieder spielt ein Fahrzeug der Marke mit den vier Ringen darin die Hauptrolle: Diesmal handelt es sich um einen weißen Audi A4 Avant allroad (B8), der einen Schwertransporter auf verschneiter Straße den Berg raufzieht, wie 24auto.de berichtet.

In dem Instagram-Video ist ein weißer Audi A4 Avant allroad (gut zu erkennen an den seitlichen Plastik-Beplankungen) in Aktion zu erleben. Kaum zu übersehen ist, wie schwer sich der Audi mit seinem Anhang tut – trotz des Vierradantriebs: Durch die enorme Last driftet der Ingolstädter Kombi immer wieder leicht seitwärts. Zunächst sieht es so aus, als ob der Audi A4 „nur“ einen normalen Lastwagen im Gepäck hat, doch als das Gespann die Kamera passiert, folgt die Überraschung: Die Scania-Zugmaschine hintendran trägt nämlich nicht nur einen Baucontainer Huckepack, sondern auch noch einen Radlader. Spätestens jetzt dürfte klar sein, um was für ein Gewicht es hier geht. Fast 90.000 Aufrufe hat das Video inzwischen, dass fleißig gelikt und kommentiert wird: „Nicht zu glauben!“, findet ein Nutzer. Ein anderer kommentiert knapp: „Wow!“ *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks