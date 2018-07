Sechs Tipps, die Sie vor dem Autokauf beachten sollten

Es ist Zeit für ein neues Auto? Überstürzen Sie den Kauf nicht und nehmen Sie nicht den erstbesten Wagen. Wir verraten Ihnen, was Sie beim Autokauf beachten sollten.

Das Auto macht schlapp oder Sie wollen einen kleineren Wagen kaufen? Dann sollten Sie ein paar Punkte beachten, damit Sie nicht zu viel Geld für den neuen, fahrbaren Untersatz ausgeben. Wir verraten Ihnen sechs Tipps für einen erfolgreichen Autokauf.

Setzen Sie sich ein Budget-Limit

Ein neues Auto will gut überlegt sein, denn Sie geben nicht jeden Tag so viel Geld aus. Kennen Sie also Ihre Obergrenze und halten Sie sich auch daran. Manchmal versucht ein Verkäufer, Sie doch zu einem besseren, teureren Modell zu überreden. Bleiben Sie stur und feilschen Sie um jeden Euro.

Wenn der Verkäufer nicht vom Preis abrücken will, gehen Sie und schauen Sie sich lieber nach einem anderen Auto um.

Schauen Sie sich um

Bevor Sie einen Fuß in ein Autohaus setzen, informieren Sie sich im Internet über unterschiedliche Modelle und Preise. Lesen Sie Erfahrungs- und Testberichte von anderen. Fühlen Sie sich gut informiert, können Sie in die Autohäuser gehen.

Nehmen Sie aber nicht gleich das erstbeste Angebot an. Gehen Sie damit in ein anderes Autohaus und schauen Sie, ob Sie dort ein Besseres bekommen.

Ziehen Sie auch andere Modelle in Betracht

Versteifen Sie sich nicht auf ein bestimmtes Modell. Fast jedes Auto hat ein preislich ähnliches Gegenstück. Suchen Sie beispielsweise einen Audi A3 sollten Sie auch einen VW Golf oder einen 1er BMW in Betracht ziehen.

Nutzen Sie die Probefahrt richtig

Eine Testfahrt beim Autokauf gehört in der Regel dazu. Probieren Sie Ihren Wunschwagen ausgiebig aus und fahren Sie auf Strecken, die Sie typischerweise sonst auch fahren. Wollen Sie mit Ihrem Auto nur in der Stadt fahren, probieren Sie ihn auch dort aus. Sind Sie viel auf Land- und Autobahnen unterwegs? Dann testen Sie den Wagen dort.

Leistung ist nicht alles

Die Standardausstattung bietet bei vielen Autos wirklich nur das Nötigste. Wenn Sie aber etwas mehr Komfort wollen und Leistung keine große Rolle spielt, sollten Sie sich überlegen, ein kleineres Modell mit Sonderausstattung zu kaufen.

Schlafen Sie eine Nacht drüber

Sie haben Ihr Auto gefunden, das Budget wird eingehalten und die Sonderausstattung überzeugt Sie auch. Aber schlagen Sie nicht sofort zu. Schlafen Sie eine Nacht drüber und wägen Sie die Vor- und Nachteile ab. Ein Auto kauft man normalerweise nicht jeden Tag. Sind Sie nach reiflicher Überlegung immer noch überzeugt, steht Ihrem Traumauto nichts mehr im Wege.

