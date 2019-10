Seltene Autos von verstorbenem Hollywood-Star kommen unter den Hammer

21 Autos sollen Anfang 2020 bei einer Auktion einen neuen Besitzer finden. Eines der Fahrzeuge wurde sogar im Film "Fast Five" verwendet.

Autoliebhaber sollten sich Mitte Januar 2020 noch nichts vornehmen. Denn vom 11. bis 19. Januar wird die Autosammlung des verstorbenen Hollywood-Schauspielers Paul Walker versteigert. Insgesamt 21 Autos werden zum Verkauf stehen.

Autosammlung von Paul Walker wird verkauft

Darunter befinden sich wahre Schmuckstücke wie ein Nissan 370Z, der im fünften Teil der "Fast and the Furious"-Serie verwendet wurde. Der Nissan verfügt über 332 PS und einen V6-Motor. Auf dem Tacho stehen gerade einmal rund 4.220 Kilometer. Zudem besaß Paul Walker fünf BMW M3 Lightweight aus dem Jahre 1995. Von diesem Modell wurden weltweit nur 125 Stück gebaut.

Der Hollywood-Star besaß zudem einen Ford Boss 302S Race Car und mehrere Oldtimer von Chevrolet. Auch einige Motorräder von Paul Walker werden Anfang nächsten Jahres versteigert. Dazu gehören eine Harley-Davidson Heritage Softail Classic Motorcycle sowie eine BMW F800GS.

Interessant wird sein, wie viel Geld die Autos des Hollywood-Stars einbringen werden. Das eine große Geschichte hinter angebotenen Fahrzeugen nicht immer auch das große Geld verspricht, zeigte ein Fall im August 2019. Versteigert wurde einer der seltensten Porsche der Welt, doch die Auktion wurde zum Reinfall des Jahrhunderts.

Versteigert werden 21 Autos bzw. Motorräder

1963 Chevrolet Nova Wagon

1964 Chevrolet Chevelle Wagon

1967 Chevrolet II Nova

1988 BMW M3 E30

1989 Nissan R32 Skyline Race Car

1991 BMW M3 E30 Coupe

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 Ford Bronco SUV

2000 Audi S4

2003 Ford F250 Pickup

2004 GMC Sierra 1500 Pickup

2005 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Motorcycle

2006 Toyota Tundra Pickup

2008 Suzuki DR-Z400SML

2009 Nissan 370Z

2011 BMW F800GS

2013 Ford Mustang Boss 302S Race Car

Die Versteigerung übernimmt das Auktionshaus Barrett-Jackson und sie findet vom 11. bis 19. Januar 2020 in Scottsdale, Arizona, statt.

Paul Walker: Berühmt geworden durch "The Fast and the Furious"

Paul Walker wurde mit seiner Rolle des Brian O'Conner in der Filmreihe "The Fast and the Furious" weltweit bekannt. Am 30. November 2013 starb Walker als Beifahrer bei einem Autounfall in Los Angeles. Auch der Fahrer Roger Rodas, der mit Walker befreundet war, überlebte den Unfall nicht.

